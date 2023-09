L'Apple Watch Series 9: Noves funcions i millores

By

Per Jay Peters

Apple va presentar recentment el seu darrer rellotge intel·ligent, l'Apple Watch Series 9, al seu esdeveniment Wonderlust. La Sèrie 9 inclou diverses funcions i millores noves que milloren la seva funcionalitat i experiència d'usuari.

Una addició notable és el nou S9 SiP (System in Package), que compta amb una potent CPU amb 5.6 milions de transistors, una GPU que és un 30% més ràpida i un motor neuronal de quatre nuclis. Aquesta actualització permet que les sol·licituds de Siri es processin directament al dispositiu, donant lloc a una millor resposta. A més, el rellotge intel·ligent ara inclou un xip de banda ultraample de segona generació, que millora la cerca de precisió quan es connecta a un iPhone.

L'Apple Watch Series 9 també compta amb una pantalla més brillant, capaç d'arribar a 2000 nits, que és el doble de la brillantor màxima del seu predecessor, la Sèrie 8. Aquesta pantalla millorada garanteix una millor visibilitat fins i tot en entorns exteriors lluminosos.

Una addició notable a la Sèrie 9 és el gest de "doble toc", similar a la funció de toc demostrada amb l'Apple Vision Pro. Això permet als usuaris respondre trucades telefòniques o interactuar amb el rellotge tocant el dit índex i el polze junts. La funció de doble toc estarà disponible mitjançant una actualització de programari a l'octubre.

Pel que fa a les opcions de disseny, la Sèrie 9 estarà disponible en alumini en una varietat de colors, com ara rosa, starlight, plata, mitjanit i vermell de producte. Les versions d'acer inoxidable estaran disponibles en or, plata i grafit. Les comandes anticipades es poden fer a partir de dimarts, amb disponibilitat programada per al 22 de setembre. El model base comença a 399 dòlars.

Apple també ha fet millores ambientals amb la Sèrie 9. Quan es combina amb la nova banda Sport Loop, l'Apple Watch Series 9 es converteix en el primer producte neutre en carboni d'Apple. A més, l'embalatge més petit permet un enviament més eficient.

La sèrie 9 d'Apple Watch segueix la sèrie 8 de l'any passat, que va introduir sensors de temperatura i detecció d'accidents. També val la pena esmentar l'Apple Watch Ultra, un model més resistent amb una pantalla més gran i un botó d'acció independent. La sèrie 9 vindrà amb watchOS 10, l'últim sistema operatiu de smartwatch d'Apple que ofereix una interfície d'usuari renovada i versions actualitzades de les aplicacions bàsiques.

En general, l'Apple Watch Series 9 ofereix actualitzacions significatives en termes de rendiment, brillantor de pantalla i funcions innovadores. Continua sent una opció de rellotge intel·ligent líder per als usuaris que busquen una combinació d'estil, funcionalitat i consciència ambiental.

