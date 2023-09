Apple presenta l'iPhone 15 amb port USB-C i sistema de càmera millorat

Apple acaba de presentar els seus últims telèfons intel·ligents, l'iPhone 15 i l'iPhone 15 Plus, i la característica destacada és la inclusió d'un port USB-C. Això marca una desviació del connector Lightning patentat d'Apple, ja que l'empresa canvia per complir amb les properes normatives de la Unió Europea. L'iPhone 15 comença a 799 dòlars per al model de 128 GB, mentre que l'iPhone 15 Plus comença a 899 dòlars per a la mateixa capacitat d'emmagatzematge.

Tot i que el disseny dels iPhones d'enguany s'assembla molt a l'iPhone 14, hi ha millores notables. Tots els models ara presenten la Dynamic Island, un retall en forma de píndola introduït a l'iPhone 14 Pro i Pro Max. Ofereix una nova manera de veure les notificacions i interactuar amb les aplicacions. A més, l'iPhone 15 compta amb una pantalla OLED Super Retina capaç de mostrar contingut Dolby Vision amb una brillantor de 1,600 nits. La brillantor màxima d'aquesta pantalla arriba als 2,000 nits a la llum solar, que és el doble de la del seu predecessor.

L'actualització més important de l'iPhone 15 és el seu sistema de càmeres. El sensor de la càmera principal s'ha actualitzat a 48 megapíxels des dels 12 megapíxels anteriors que es troben a l'iPhone 14. El telèfon també inclou un teleobjectiu de 12 megapíxels i millores en el mode retrat. Els usuaris ja no necessiten canviar manualment al mode retrat, i hi ha millores al mode nocturn, a les fotos en directe i al mode d'acció.

Dins de l'iPhone 15, Apple ha actualitzat el chipset a l'A16, el mateix processador utilitzat en els models d'iPhone 14 Pro de l'any passat. La companyia promet una durada de la bateria durant tot el dia, gràcies a una bateria més gran. L'iPhone 15 també inclou un xip de banda ultraample de segona generació per millorar la connectivitat i la cerca de precisió a Find My.

Al costat de l'iPhone 15, Apple llança el nou Apple Watch Series 9, que inclou un xip millorat amb un rendiment de GPU millorat i un xip de banda ultraample de segona generació. El rellotge també introdueix una funció de "doble toc" i molt més.

