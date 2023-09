Presentació de l'iPhone 15: canvis i actualitzacions

Els esdeveniments de llançament d'iPhone d'Apple sempre generen molta emoció i emoció, i la recent presentació de l'iPhone 15 no va ser una excepció. L'iPhone segueix sent una part crucial del negoci d'Apple, ja que representa una part important dels ingressos de l'empresa cada any. Amb aquesta darrera versió, Apple pretén oferir un dispositiu que incorpori tots els avenços tecnològics i les innovacions que han desenvolupat des de l'iPhone original el 2007.

Un canvi notable amb l'iPhone 15 és la transició del connector de càrrega Lightning patentat d'Apple al port USB-C acceptat universalment. Aquest canvi va ser necessari per una sentència de la Unió Europea. Com a resultat, els usuaris podran utilitzar el mateix cable per carregar els seus iPhones, així com altres dispositius com auriculars i altaveus.

Pel que fa al disseny, Apple ha introduït una gamma de nous colors per a l'iPhone 15, com ara rosa, groc, verd, blau i negre. Els models Pro de l'iPhone 15 presenten una construcció exterior de titani, que els fa més lleugers i duradors. Les vores de la pantalla també s'han reduït, permetent mides de pantalla més grans.

Una de les característiques notables dels models d'iPhone 15 Pro és la substitució de l'interruptor de silenci per un botó d'acció programable. Els usuaris poden personalitzar aquest botó per realitzar diverses funcions, com ara silenciar/reactivar el silenci, iniciar aplicacions o iniciar notes de veu.

Pel que fa als avenços de la càmera, Apple ha equipat els models d'iPhone 15 d'entrada amb la mateixa tecnologia de càmera que es troba a la gamma anterior d'iPhone 14 Pro. Això inclou una càmera principal de 48 megapíxels que captura més detalls i millora l'enfocament. La fotografia computacional garanteix que els usuaris puguin capturar imatges d'alta qualitat fins i tot sense el model Pro.

Els models d'iPhone 15 Pro també compten amb funcions de càmera millorades, amb opcions com ara noves distàncies focals preestablertes, capacitats de zoom avançades, estabilització d'imatge millorada i fotografia millorada amb poca llum. A més, ambdós models Pro són compatibles amb la captura de "Vídeos espacials", un format de vídeo 3D compatible amb els propers auriculars Apple Vision Pro.

L'iPhone 15 Pro Max, Pro i altres models ofereixen una sèrie de funcions i actualitzacions que s'adapten a les diferents necessitats i preferències dels usuaris. Apple pretén oferir un dispositiu que no només sigui tecnològicament avançat, sinó que també sigui visualment atractiu i fàcil d'utilitzar.

