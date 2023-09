Apple anuncia la data de llançament per a iOS 17

Apple finalment ha revelat la data de llançament d'iOS 17 durant el seu recent esdeveniment. L'última versió del programari estarà disponible per a l'actualització gratuïta el dilluns 18 de setembre. Aquest anunci arriba després de molta expectació per part dels usuaris d'Apple des que el programari es va anunciar per primera vegada a l'esdeveniment WWDC al juny. S'espera que iOS 17 transformi completament l'experiència de l'iPhone.

Abans del llançament oficial, es va posar a disposició dels provadors una versió beta d'iOS 17. Tanmateix, la versió completa ara serà accessible per a tothom. Hi ha diverses funcions interessants que han cridat l'atenció dels usuaris. Una d'aquestes funcions és una actualització de FaceTime, que permet als usuaris deixar missatges de veu de vídeo. A més, una eina anomenada NameDrop permetrà als usuaris compartir fàcilment la informació de contacte simplement mantenint els seus telèfons junts. Per als que gaudeixen de l'organització, també s'ha introduït una nova aplicació per a diaris.

Una millora significativa que ha captat l'interès de molts és la promesa d'una funció de correcció automàtica millorada. Es diu que aquesta correcció automàtica actualitzada aprèn de les preferències de l'usuari, eliminant la frustració de les substitucions de paraules no intencionades.

A la data de llançament del 18 de setembre, es pot accedir a iOS 17 actualitzant el programari. Això permetrà als usuaris gaudir de totes les funcions noves i millorades que s'han introduït. Apple continua oferint avenços que milloren l'experiència d'usuari per als seus clients.

