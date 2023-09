Claude Pro: Anthropic llança la versió de pagament de ChatGPT Competitor

Anthropic, l'empresa darrere del competidor de ChatGPT Claude, ha presentat recentment Claude Pro, una versió premium del seu chatbot d'IA. Disponible per 20 dòlars al mes, Claude Pro ofereix una sèrie de funcions millorades als usuaris, que reflecteixen l'estructura de preus de ChatGPT Plus.

De manera similar al seu competidor, Claude és un chatbot d'IA generatiu que funciona amb el poderós model de llenguatge gran d'Anthropic, Claude 2. Desenvolupat per antics empleats sèniors d'OpenAI, Anthropic es posiciona com una alternativa ètica i responsable en el panorama de la intel·ligència artificial (IA). La companyia ha pres mesures àmplies per garantir la formació segura dels models d'IA generativa i ha establert principis clars per al desenvolupament responsable d'IA.

Amb una subscripció a Claude Pro, els usuaris obtenen diversos avantatges. Gauden de cinc vegades més d'ús que la versió gratuïta de Claude.ai i tenen la capacitat d'enviar un nombre més gran de missatges. A més, els subscriptors reben accés prioritari a Claude.ai durant els períodes de gran trànsit i tenen accés anticipat a noves funcions a mesura que s'introdueixen.

El llançament de Claude Pro indica el compromís d'Anthropic per mantenir un avantatge competitiu al mercat dels chatbots d'IA. En oferir un nivell de servei de pagament, l'empresa pretén oferir una experiència d'usuari millorada alhora que genera ingressos per donar suport als seus esforços de desenvolupament en curs.

Anthropic ha llançat Claude Pro als Estats Units i al Regne Unit, la qual cosa permet als usuaris d'aquestes regions aprofitar les funcions i avantatges millorades que ofereix el pla de subscripció.

En general, la introducció d'una versió de pagament de Claude demostra l'ambició d'Anthropic de desafiar els líders de la indústria, com OpenAI, i establir-se com un actor destacat en el sector de la IA. La dedicació de l'empresa al desenvolupament responsable d'IA, juntament amb les seves associacions estratègiques, poden posicionar Anthropic com un fort competidor en el panorama en evolució dels chatbots generatius d'IA.

Fonts:

– Web antròpica