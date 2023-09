Quan rebrà el vostre dispositiu Pixel l'actualització d'Android 14?

Google s'està preparant per llançar la seva darrera actualització d'Android, Android 14, que promet aportar algunes millores de qualitat i funcions menors per millorar l'experiència de l'usuari. Tot i que és possible que no tingui les mateixes funcions innovadores i canvis en la interfície d'usuari que Android 12, encara és una actualització molt esperada.

Si teniu un dispositiu Pixel, us agradarà saber que l'actualització estable d'Android 14 és a la volta de la cantonada. A partir del 4 d'octubre, tots els dispositius Pixel, inclòs el Pixel 4a 5G, rebran l'actualització. Curiosament, aquest és també el dia del llançament de la sèrie Pixel 8.

Per a aquells que tinguin curiositat sobre altres fabricants d'Android, hi ha una llista de dispositius compatibles amb Android 14 disponible. Aquesta llista inclou tots els OEM i els seus dispositius que poden rebre l'actualització d'Android 14 en el futur.

Val la pena assenyalar que la data de llançament d'Android 14 s'ha retardat lleugerament. Inicialment, s'havia de llançar el 4 de setembre, però s'ha ajornat a l'octubre. Això vol dir que els dispositius d'altres fabricants, com OnePlus i Samsung, que havien previst llançar les seves versions actualitzades el mateix mes que Google, també haurien de posposar les seves actualitzacions a l'octubre.

Si teniu ganes de provar Android 14 abans del seu llançament oficial, podeu inscriure el vostre dispositiu Pixel al programa Beta. La versió beta ha assolit l'estabilitat de la plataforma i hauria de ser relativament estable. Tanmateix, si voleu evitar trobar errors ocults, potser seria convenient esperar fins a la data de llançament oficial.

En conclusió, Android 14 està a la volta de la cantonada per als propietaris de dispositius Pixel. Promet aportar algunes millores de qualitat i funcions menors per millorar l'experiència de l'usuari. Per als usuaris d'altres dispositius Android, la data de llançament pot ser lleugerament retardada. Tant si trieu registrar-vos al programa Beta com si espereu el llançament oficial, Android 14 és sens dubte una cosa que espereu.

Fonts:

– Article d'origen: [insereix el títol de l'article d'origen]

- Llista de dispositius compatibles amb Android 14: [insereix l'enllaç]

– Tuit de Mishaal Rahman: [insereix contingut del tuit]