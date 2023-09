Andrew Flintoff torna al cricket després de l'accident de Top Gear

By

Andrew Flintoff, antic jugador de cricket i presentador de Top Gear, ha tornat al cricket després de patir ferides en un accident d'alta velocitat durant el rodatge del programa. L'accident va tenir lloc a l'aeròdrom de Dunsfold Park, a Surrey, on Flintoff conduïa un Morgan Super 3 de tres rodes a 130 mph. Va patir ferides facials i costelles trencades, però des de llavors s'ha recuperat.

Flintoff, que es va retirar del cricket el 2009, ara treballa com a consultor no remunerat amb l'equip masculí d'Anglaterra durant la seva sèrie internacional d'un dia contra Nova Zelanda. Se'l va veure liderant exercicis de camp en preparació per al primer partit als Sophia Gardens de Cardiff. Es notaven cicatrius visibles a la cara i cinta al nas.

La implicació de Flintoff amb Top Gear ha arribat a la seva fi, amb la seva decisió de deixar de fumar després de l'accident. Aquest no va ser el seu primer accident al programa, ja que anteriorment s'havia estavellat contra una parada del mercat i havia caigut d'un tricicle a gran velocitat. La BBC ha aturat temporalment el rodatge del programa i realitzarà una revisió de salut i seguretat.

Parlant de l'accident, una font propera a Flintoff va declarar que es va veure afectat emocionalment i físicament per l'incident. L'antiga presentadora de Top Gear, Angela Rippon, va expressar la seva simpatia, assenyalant que els presentadors no són conductors professionals i sovint se'ls demana que facin tasques difícils.

Tot i no unir-se a l'equip per a la propera Copa del Món de l'Índia, el retorn de Flintoff al cricket és un desenvolupament positiu per als aficionats i l'esport. La seva experiència i coneixements, sens dubte, beneficiaran l'equip d'Anglaterra durant els seus partits contra Nova Zelanda.

