Picross e Games Find New Life a Nintendo Switch

Els nou jocs de la sèrie Picross e, publicats originalment a la 3DS, finalment es dirigeixen a Nintendo Switch. Els jocs no estaven disponibles per a la compra des del març, quan es va tancar l'eShop de 3DS. Tanmateix, el desenvolupador Júpiter ha anunciat ara que el primer joc de la sèrie, Picross S+, es llançarà a Switch l'any vinent.

Picross S+ estarà disponible per 3.99 £ (o 5 € / 5 dòlars per als lectors d'altres regions), mentre que la resta de jocs Picross e s'oferiran com a paquets de contingut addicionals al mateix preu.

La sèrie Picross e es va llançar inicialment entre el 2011 i el 2018. No obstant això, l'últim joc de la sèrie, Picross e9, només es va llançar al Japó, la qual cosa va deixar als aficionats fora del Japó amb ganes de tenir accés finalment al joc.

Aquest moviment per portar els jocs Picross e al Nintendo Switch pot semblar una mica complicat, però assegura que aquests jocs estimats no s'esvaeixin en la foscor. La Video Game History Foundation ha estimat que un sorprenent 87 per cent dels jocs llançats abans del 2010 ara no estan disponibles. Tenint això en compte, està clar que preservar aquests jocs i fer-los accessibles a un nou públic és crucial per a la seva longevitat en la història dels jocs.

Picross S+ marca un renaixement emocionant per a la sèrie Picross e i ofereix als fans l'oportunitat de gaudir una vegada més d'aquestes aventures plenes de trencaclosques. Amb la promesa de paquets de contingut addicionals per venir, el futur sembla brillant per als fans d'aquesta popular franquícia.

