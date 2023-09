Ofertes primerenques del Black Friday d'Apple: què esperar i on trobar-les

La temporada de vacances és a la volta de la cantonada i això vol dir que és hora de començar a pensar en les compres de vacances. Per als entusiastes de la tecnologia i els fans d'Apple, el Black Friday és el moment perfecte per aconseguir grans ofertes en productes Apple. Tot i que les vendes oficials del Black Friday encara falten unes quantes setmanes, les primeres ofertes del Black Friday d'Apple ja comencen a arribar.

Pel que fa a les ofertes del Black Friday, els gadgets tecnològics sempre són una categoria popular i els dispositius Apple no són una excepció. Tot i que Apple rarament ofereix descomptes en els seus propis productes, hi ha moltes ofertes per trobar si sabeu on buscar. Des d'Apple Watch fins a AirPods, MacBooks i molt més, podeu estalviar d'hora en gadgets per a tothom de la vostra llista.

Segons John Thompson, Editor de Comerç i Equips de Salut Masculina, alguns dels productes per vigilar aquesta temporada de vacances inclouen els AirPods Pro (2a generació), Apple Watch Series 8, AirPods Max i Apple Watch Ultra. Aquests productes ja fa més d'un any que estan al mercat i, amb nous llançaments d'Apple a l'horitzó, pot haver-hi descomptes sorpresa.

Quan es tracta de rellotges intel·ligents, les opcions d'Apple s'integren perfectament al vostre ecosistema iOS. L'última baixada de la marca, l'Apple Watch Series 8, inclou una sèrie de funcions de salut i fitness. Si busqueu una opció més econòmica, l'Apple Watch SE (1a generació i 2a generació) ofereix una funcionalitat similar a un preu més baix.

Quan es tracta d'auriculars sense fil, els AirPods d'Apple són una opció popular. Els AirPods Pro i els AirPods Max ofereixen una qualitat d'àudio de primera línia, mentre que els AirPods estàndard (2a generació) són una opció més assequible. Si busqueu un parell d'auriculars per al gimnàs o desplaçaments, hi ha un model d'AirPod que s'adapta a les vostres necessitats.

Els iPads d'Apple també val la pena tenir en compte durant les rebaixes del Black Friday. L'iPad Air i l'iPad Mini són opcions fàcils de viatjar i que ofereixen portabilitat i comoditat. L'iPad (9a generació) és una opció més econòmica que encara ofereix totes les funcions que necessiteu en una tauleta.

Si busqueu un ordinador portàtil nou, la línia de MacBook d'Apple ofereix una varietat d'opcions. El MacBook Air llançat recentment i el MacBook Air 2020 estan actualment als seus preus més baixos. Tot i que les ofertes de MacBook Pro no són tan impressionants ara mateix, és possible que vegem millors descomptes més a prop del Black Friday.

No us oblideu dels accessoris d'Apple! Vincular els vostres dispositius Apple amb els accessoris adequats pot millorar-ne la funcionalitat. Penseu en comprar un carregador de telèfon nou o un cable MagSafe, que sempre són útils. Els AirTags també són un gran accessori per a aquells que sovint perden les seves pertinences. Si preferiu alguna cosa amb un toc de color, Beats Fit Pro ofereix una varietat d'opcions que són comparables als auriculars d'Apple.

Pel que fa a si Apple tindrà la seva pròpia venda de Black Friday, encara és incert. En el passat, la marca només oferia descomptes en targetes regal. Tanmateix, sempre val la pena estar atent a qualsevol anunci d'Apple.

Quan es tracta de trobar les millors ofertes d'Apple, és important fer-hi una volta. Si bé és possible que Apple no ofereixi descomptes als seus productes, sovint ho fan altres minoristes. Vigileu els minoristes en línia, els grans magatzems i les botigues centrades en la tecnologia per obtenir les millors ofertes.

El Black Friday és un bon moment per aconseguir ofertes sorprenents en dispositius Apple. Tant si busqueu un rellotge intel·ligent nou, uns auriculars sense fil, una tauleta o un ordinador portàtil, hi ha moltes ofertes primerenques per aprofitar. Comenceu a planificar les vostres compres de vacances ara i estigueu preparats per aconseguir les millors ofertes quan arribin les rebaixes oficials del Black Friday.

Fonts:

- Salut Masculina

- Apple.com