Creació de veus d'IA realistes: les possibilitats i preguntes que plantegen

En un món on les veus d'IA són cada cop més comunes, és important tenir en compte les implicacions i les possibles ramificacions. Des d'assistents virtuals com Alexa i Siri fins a les veus que s'escolten en aplicacions com TikTok, els sistemes d'IA són capaços de produir un discurs realista en diversos idiomes i veus. Recentment, en una minisèrie de tres parts sobre IA, David Pierce, un respectat editor i copresentador de The Vergecast, va experimentar amb l'entrenament de robots d'IA per replicar la seva veu.

El procés va implicar entrenar els robots d'IA mitjançant scripts, àudio existent d'episodis anteriors de Vergecast o una combinació d'ambdós. L'objectiu era determinar amb quina rapidesa es podia crear una còpia d'IA acceptable de la seva veu. Els resultats van ser sorprenents, amb quatre eines diferents que van mostrar diferents graus d'èxit en la reproducció de la veu de David.

Tot i que no s'espera que cap de les veus de l'IA substitueixi David, és evident que estan millorant ràpidament. Això planteja preguntes importants sobre les possibles implicacions d'aquesta tecnologia. Quines responsabilitats tenen els creadors quan utilitzen la IA per replicar la seva veu? Com aborden els individus els reptes ètics i legals que sorgeixen de l'ús de veus generades per IA?

L'auge de la música AI, on les veus dels artistes s'utilitzen per entrenar models que poden crear cançons convincents amb la veu de qualsevol, presenta un dilema similar. Aquests avenços tenen el potencial de provocar una dècada de casos judicials i debats ètics sobre la propietat i el consentiment. És fonamental considerar com s'han d'utilitzar aquestes eines i com s'ha de discutir el seu impacte.

Tot i que les possibilitats que ofereixen les veus d'IA són vastes i democratitzadores, hi ha una necessitat imperiosa d'abordar les falsificacions profundes i els problemes potencials que poden crear. La ràpida millora de la tecnologia d'IA exigeix ​​que aquestes discussions tinguin lloc més aviat que tard. El desenvolupament i l'ús de veus d'IA realistes han arribat per quedar-se, i és crucial navegar per aquest nou terreny de manera responsable i ètica.

Definicions:

– Veus d'IA: veus generades artificialment creades mitjançant models d'IA entrenats en la parla humana.

– Deepfakes: suport sintètic que combina i superposa imatges i vídeos existents a imatges o vídeos d'origen, sovint amb intenció maliciosa.

Fonts:

– David Pierce, “Vaig fer un bot que sona gairebé exactament com jo. Va ser més fàcil i millor del que esperava. Això és genial o terrorífic?”, The Verge