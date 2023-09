Viu la nostàlgia amb les tasses d'ou de Pasqua vintage

Si vas créixer a Irlanda i vas celebrar la Pasqua, és probable que estiguis familiaritzat amb les tasses que solien venir amb els teus ous de xocolata. Aquestes tasses, sovint acompanyades d'ous Nestlé o Cadbury, eren molt superiors a les tasses blanques bàsiques que ara omplen els nostres armaris per a la seva comoditat. Molts de nosaltres ens hem aferrat a aquestes tasses nostàlgiques durant anys.

Mick, un col·leccionista de tasses d'ous de Pasqua dels anys 90, comparteix aquest sentiment. Al llarg dels anys, ha acumulat una col·lecció enorme, incloses tasses amb Smarties, Jaffa Cakes i barres de Mars. Ara, finalment, Mick està preparat per separar-se de la seva col·lecció i vendre'ls a una botiga Pop Cup situada a Nick's Coffee a Ranelagh el 23 de setembre.

Mick i la seva parella Betzy són venedors vintage experimentats, que sovint es troben als mercats de puces mensuals de les Llibertats. Aquesta vegada, oferiran a la venda unes 50 tasses, juntament amb una selecció de peces de roba escollides amb cura de la seva col·lecció. Les tasses estan sense utilitzar i en perfectes condicions, amb un preu que oscil·la entre els 15 i els 30 euros per peça. Tant si sou col·leccionistes com si simplement voleu un toc de nostàlgia als vostres armaris, aquestes tasses són una troballa ideal.

Quan se li va preguntar sobre els seus sentiments per vendre la col·lecció, Mick va expressar il·lusió i el desig de trobar noves llars per a les seves estimades tasses. Ell creu que tothom té una barra de xocolata preferida, així que per què no tenir una tassa a joc? A més, Mick no va poder evitar comentar la disminució de la qualitat de les tasses d'ous de Pasqua en els últims anys. Va recordar la mida i la forma de les tasses dels anys 90 i principis dels 2000, afirmant que les ofertes actuals són inferiors.

De fet, les tasses de la dècada del 2010 són especialment decebedores. Sovint no tenen prou espai per a una tassa de te completa, i els defectes de disseny, com ara el llavi capgirat, no només perjudiquen la seva estètica, sinó que també representen un perill potencial per a la salut quan es coneixen begudes calentes. En comparació, la col·lecció de Mick és un testimoni de l'artesania superior del passat.

Si esteu interessats a comprar una d'aquestes tasses d'ous de Pasqua vintage, tingueu en compte que s'han de rentar a mà per garantir la seva longevitat. La Pop Cup Shop del 23 de setembre és el lloc on estar si vols afegir un toc de nostàlgia a la teva col·lecció. No perdis aquesta oportunitat de tenir un tros de la història de les tasses d'ou de Pasqua.

Fonts:

- Cap