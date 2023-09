El nou disseny de LED avança el realisme a les pantalles immersives

By

Investigadors de la Universitat Meijo i la Universitat de Ciència i Tecnologia King Abdullah (KAUST) han desenvolupat díodes emissors de llum (LED) barats i ultra petits que podrien millorar les pantalles immersives. Aquests LED permeten imatges a tot color a alta resolució, la qual cosa és crucial per a experiències de realitat virtual i augmentada. Els investigadors van apilar matrius de micro-LED blaus, verds i vermells al mateix substrat i van aconseguir una densitat de píxels de 330 píxels per polzada.

Els semiconductors de nitrur d'indi de gal·li utilitzats en els LED compleixen els requisits de resolució, detall i amplitud de color necessaris per a experiències visuals realistes. Per obtenir un rendiment òptim, és essencial construir els LED com una unitat única sobre el mateix substrat, en lloc d'elements separats.

Les longituds d'ona d'emissió dels LED eren de 486, 514 i 604 nanòmetres, amb un espectre d'emissió prou estret per emetre llum vermella, blava i verda i distingir-les. Tot i que hi havia algunes longituds d'ona emeses alienes i les emissions vermelles i blaves eren inferiors a les emissions verds a causa dels danys durant la fabricació del dispositiu, els investigadors creuen que l'optimització de les condicions de creixement del cristall pot abordar aquests defectes.

El desenvolupament de LED millorats és crucial per aconseguir un realisme de nivell superior en pantalles immersives. En incorporar aquests LED a les aplicacions modernes de metavers, els usuaris poden tenir experiències més immersives i vives en jocs, cosmètics i altres camps. Els investigadors estan treballant ara per preparar els dispositius sobre substrats de safir barats per a un ús pràctic.

Aquest nou disseny LED marca un pas important cap a la creació d'una brillantor i una definició molt alta en pantalles immersives, obrint possibilitats per a experiències visuals més realistes i atractives.

Font: Meijo University, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)