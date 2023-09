Apple Inc: la negociació d'accions està per sobre del seu valor raonable?

By

En aquest article, estimarem el valor intrínsec d'Apple Inc. (AAPL) mitjançant un model de flux de caixa descomptat (DCF). El model DCF té en compte els fluxos d'efectiu futurs esperats de l'empresa i els descompta al seu valor actual.

Per estimar els fluxos d'efectiu, utilitzem un model de 2 etapes amb dos períodes de taxes de creixement. La primera etapa representa un creixement més elevat, mentre que la segona etapa representa una fase de creixement inferior. Les estimacions dels analistes s'utilitzen sempre que és possible, i en els casos en què no es disposa, extrapolem el flux de caixa lliure anterior.

Suposem que les empreses amb un flux d'efectiu lliure reduït alentiran la seva taxa de contracció, i les empreses amb un flux de caixa lliure creixent experimentaran una taxa de creixement més lenta amb el temps. Això reflecteix el fet que el creixement tendeix a alentir-se més els primers anys que els anys posteriors.

Els fluxos d'efectiu futurs es descompten després al seu valor actual mitjançant una taxa de descompte. Suposem que un dòlar avui és més valuós que un dòlar en el futur. El valor actual de l'estimació del flux d'efectiu a 10 anys es calcula en 1.0 bilions de dòlars EUA.

A més dels fluxos d'efectiu dels propers deu anys, calculem el valor terminal, que comptabilitza tots els fluxos d'efectiu futurs més enllà del període de deu anys. S'utilitza una taxa de creixement conservadora per al valor terminal, basada en la mitjana de la rendibilitat dels bons governamentals a 10 anys. El valor actual del valor terminal s'estima en 1.5 bilions de dòlars EUA.

El valor total del capital, que és la suma del valor actual dels fluxos d'efectiu i el valor actual del valor final, es calcula en 2.5 bilions de dòlars EUA. Dividint aquest valor pel nombre d'accions en circulació, trobem que les accions sembla que es cotitzen al voltant del valor raonable.

És important tenir en compte que les valoracions poden ser imprecises i que diverses hipòtesis poden afectar els resultats. El model DCF no té en compte la ciclicitat de la indústria ni els requisits futurs de capital d'una empresa. Per tant, és crucial tenir en compte altres factors a l'hora d'avaluar el rendiment potencial d'una empresa.

En conclusió, tot i que el model DCF suggereix que Apple Inc. cotitza a prop del seu valor raonable, només és un dels molts factors a tenir en compte a l'hora d'avaluar una inversió. Es recomana examinar altres aspectes com els riscos, el potencial de guanys futurs en comparació amb els companys i les oportunitats d'inversió alternatives.

Fonts:

– Model d'anàlisi Simply Wall St