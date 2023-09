Presentació del BMW M 1000 RR: un nou nivell de rendiment

La BMW S 1000 RR ha estat considerada durant molt de temps una estrella brillant en el món de les motos superesportives, sent la referència per al rendiment contemporani. Tanmateix, BMW ara ha portat les coses a un nivell completament nou amb la introducció de la M 1000 RR. Aquesta impressionant màquina demostra que sempre hi ha marge per millorar, fins i tot quan esteu al capdavant del vostre joc.

La M 1000 RR inclou algunes millores destacables, que la fan destacar per sobre del seu predecessor. Tot i això, aquestes millores tenen un preu elevat, la qual cosa fa que la M 1000 RR sigui una de les motocicletes de producció més cares del mercat actual. A Malàisia, té un import important de 289,500 RM, mentre que als EUA, el preu de venda suggerit pel fabricant (MSRP) és de 37,990 dòlars.

Una de les característiques més destacades de la M 1000 RR és el paquet M Competition, que ofereix millores notables per als entusiastes. Aquest paquet inclou un braç oscil·lant d'alumini anoditzat, palanques de fre i embragatge M, protecció de palanca de fre, cadena M Endurance i reposapeus M Rider. Les rodes de carboni M no només milloren l'estil de la bicicleta, sinó que també redueixen el pes no suspendit, donant com a resultat una millora de maneig i capacitat de resposta a la carretera o la pista.

Sota el seu impressionant exterior, el BMW M 1000 RR compta amb un disseny de xassís formidable, ben ajustat per a les exigències del circuit. Està propulsat per un motor de quatre temps de quatre cilindres en línia de 999 cc refrigerat per líquid, protegit pel protector del motor M per a una major durabilitat. El motor inclou la tecnologia ShiftCam de BMW, que ofereix un control variable de l'arbre de lleves d'admissió. Aquesta tecnologia optimitza el rendiment en diferents rangs de RPM, oferint una impressionant potència de 212 cavalls a 15,000 rpm i 79 lliures-peu de parell a 11,000 rpm.

Pel que fa a la tecnologia, l'M 1000 RR ve equipat amb una gran pantalla TFT de 6.5 polzades i una interfície OBD per al M GPS-Laptrigger estàndard. A més, els motoristes tenen l'opció de personalitzar la seva bicicleta amb una selecció d'accessoris opcionals, com ara diferents parabrises, el M Datalogger i el M Cover Kit.

El BMW M 1000 RR continua impressionant no només pel seu rendiment, sinó també pel seu icònic esquema de color de blanc clar, blau de carrera metàl·lic i vermell de carreres. Amb les seves notables millores, aquesta moto superesportiva eleva el llistó i estableix un nou estàndard en motocicletes d'alt rendiment.

Fonts:

– Web oficial de BMW M 1000 RR

– Revista de motos