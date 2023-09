La influència de Touch ID: un punt d'inflexió en la seguretat dels telèfons intel·ligents

By

En l'última dècada, la seguretat dels telèfons intel·ligents ha experimentat una transformació espectacular. Abans que els escàners d'empremtes digitals i Touch ID esdevinguessin habituals, moltes persones no es van preocupar d'establir un PIN o una contrasenya per protegir els seus dispositius mòbils. Tanmateix, la introducció de Touch ID a l'iPhone 5S el 2013 ho va canviar tot.

Anteriorment, les contrasenyes estaven disponibles als telèfons intel·ligents, però es percebien com una molèstia. Escriure un codi de quatre dígits cada vegada que volies accedir al teu telèfon era inconvenient, sobretot tenint en compte la freqüència amb què la gent consultava els seus dispositius. Com a resultat, la majoria dels usuaris no es van molestar en configurar un codi.

Tanmateix, amb la introducció de Touch ID, tot va canviar. Touch ID va permetre als usuaris desbloquejar ràpidament els seus dispositius amb un sol toc del botó d'inici, utilitzant la tecnologia de reconeixement d'empremtes digitals. Va proporcionar una experiència d'inici de sessió perfecta i sense esforç. L'èxit de Touch ID va tenir un impacte profund en el mercat dels telèfons intel·ligents, portant altres marques com Samsung i Sony a adoptar també escàners d'empremtes digitals als seus dispositius.

Touch ID no només va popularitzar el bloqueig de dispositius biomètrics, sinó que també va marcar un punt d'inflexió pel que fa als tipus de dades personals emmagatzemades als dispositius mòbils. Apple va introduir funcions com Apple Pay, que permeten als usuaris fer compres en el món real amb l'autenticació Touch ID. Això va obrir el camí per a l'adopció de la biometria en diverses aplicacions, des del comerç electrònic fins a la banca en línia, fent la seguretat més còmoda i fàcil d'utilitzar.

Tot i que Apple no va ser el primer a introduir la tecnologia d'escaneig d'empremtes dactilars, va ser la seva implementació la que va revolucionar la seguretat dels telèfons intel·ligents. Les primeres versions dels escàners d'empremtes dactilars sovint estaven mal col·locades i difícils d'utilitzar, cosa que podria explicar per què no van guanyar tracció fins que Touch ID va arribar al mercat.

L'impacte de Touch ID encara es pot veure avui dia, ja que gairebé el 99 per cent dels usuaris de telèfons intel·ligents ara bloquegen els seus dispositius, amb els escàners d'empremtes dactilars, els PIN i les contrasenyes són els mètodes de seguretat més populars. S'ha convertit en una part integral del disseny i la seguretat dels telèfons intel·ligents de diferents marques.

L'èxit i la influència de Touch ID continuen impulsant l'enfocament d'Apple en la seguretat i la privadesa dels usuaris. A mesura que els telèfons intel·ligents esdevenen més integrals a la nostra vida diària, protegir la informació personal sensible segueix sent una prioritat. Touch ID va tenir un paper important a l'hora de fer que els dispositius mòbils fossin més segurs i fàcils d'utilitzar, i va obrir el camí per a futurs avenços en la seguretat dels telèfons intel·ligents.

Fonts:

– Jess Weatherbed, un escriptor de notícies centrat en les indústries creatives, la informàtica i la cultura d'Internet.

- Getty Images - Lintao Zhang / Getty Images - Justin Sullivan / Getty Images - Stephen Lam / Arstayl