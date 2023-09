L'exposició oculta a la Xina de les accions de l'S&P 500

Una anàlisi recent de l'S&P 500 per Investor's Business Daily ha revelat que deu accions de l'índex depenen en gran mesura dels ingressos de la Xina. L'estudi va trobar que empreses com Qualcomm, Monolithic Power i Texas Instruments generen més del 27% dels seus ingressos de la Xina o els seus territoris.

Aquestes xifres són significativament superiors a les d'Apple, que sovint es considera que té una gran exposició a la Xina. De fet, Apple només va obtenir el 18.8% dels seus ingressos de la Xina en el seu darrer informe anual. Malgrat això, les deu empreses amb més exposició xinesa han vist augmentar les seves accions un 30% aquest any, superant el global de l'S&P 500.

Tanmateix, hi ha indicis que ara els inversors poden estar començant a valorar el risc associat al mercat xinès. Les accions d'Apple van caure un 3% després dels informes que alguns dels seus productes podrien ser bloquejats per al govern xinès. Això podria ser una indicació d'un canvi de sentiment cap als riscos relacionats amb la Xina.

Un factor que agreuja les preocupacions sobre la inversió a la Xina és el lent creixement econòmic que experimenta el país. En el segon trimestre, l'economia xinesa va créixer només un 3.2%, molt per sota dels seus estàndards habituals. No són només les tensions polítiques les que representen un risc per a les empreses que depenen del mercat xinès; la salut econòmica general del país també és un factor a tenir en compte.

El sector tecnològic està especialment exposat a la Xina, amb el 80% de les deu empreses més exposades a la Xina de l'S&P 500 que operen en aquest sector. Qualcomm, que obté el 63% dels seus ingressos de la Xina, ha vist caure el preu de les seves accions un 3.2% aquest any. Monolithic Power, d'altra banda, ha vist augmentar les seves accions més d'un 40% malgrat que el 52% dels seus ingressos provenen de la Xina.

En general, encara que els inversors no estiguin massa preocupats per la seva exposició a la Xina en aquests moments, aquest sentiment podria canviar a mesura que les relacions entre els EUA i la Xina s'esforcen encara més i l'economia xinesa segueixi alentint-se.

Font: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Definicions:

– S&P 500: L'S&P 500 és un índex borsari que mesura el rendiment de les accions de 500 grans empreses que cotitzen a les borses dels Estats Units.

– Ingressos: els ingressos es refereixen a l'import total dels ingressos generats per una empresa a partir de les seves activitats principals, com ara vendes de béns o serveis.

– Exposició a la Xina: l'exposició a la Xina es refereix al grau en què una empresa depèn dels ingressos o de les operacions a la Xina per al seu rendiment financer.

– Sector: en finances, un sector fa referència a una indústria o segment de l'economia específic. L'S&P 500 es divideix en diferents sectors, com les tecnologies de la informació i l'assistència sanitària, en funció dels tipus de negocis inclosos a l'índex.