Com guanyar crèdits ràpidament a Starfield

Starfield, l'últim joc d'exploració espacial de Bethesda, gira al voltant de l'adquisició de crèdits per comprar equipament, millorar la teva nau espacial i contractar membres de la tripulació. Tot i que hi ha diversos mètodes per guanyar crèdits al joc, molts d'ells són lents i ineficients per a aquells que no volen gastar diners reals. Aquestes són algunes de les maneres més ràpides d'acumular crèdits legalment a Starfield:

1) Desbloqueja l'habilitat de comerç

L'habilitat de comerç és essencial per comprar i vendre béns a Starfield. En invertir punts d'habilitat a Commerce, podeu desbloquejar una sèrie d'avantatges, com ara un descompte a la compra, un augment dels beneficis de les vendes i molt més. A mesura que desenvolupeu aquesta habilitat, els descomptes i els augments de beneficis es tornen encara més significatius.

2) Saquejar estratègicament

A Starfield, hi ha articles per recollir allà on vagis. Tanmateix, no tots els articles són prou valuosos per justificar el seu pes. A causa de la capacitat de càrrega limitada, és important avaluar acuradament el valor d'un article en relació amb el seu pes abans de decidir si s'emporta o no.

3) Puja de nivell l'habilitat d'escapament

L'habilitat Escombrar a Starfield no només us permet descobrir tresors amagats, sinó també trobar objectes valuosos en contenidors. A mesura que avanceu a Scavenging, trobareu articles més rars i valuosos, que us ofereixen una oportunitat lucrativa per guanyar crèdits mentre exploreu.

4) Prendre les tasques de totes les Juntes de Missió

Els taulers de missions de diversos assentaments i faccions ofereixen missions secundàries que et recompensen amb crèdits. Completar aquestes missions us pot guanyar importants recompenses de crèdit, i el tauler de missions de cada facció tindrà missions úniques alineades amb els seus objectius.

5) Construir llocs avançats

Establir llocs avançats als planetes requereix un cert esforç, però les recompenses valen la pena. En configurar els vostres llocs avançats per produir recursos valuosos, podeu acumular una gran quantitat de recursos que es poden vendre per crèdits. Com més llocs avançats gestioneu, més grans seran els vostres beneficis potencials.

6) Veniu els vaixells addicionals que tingueu

Si teniu més naus estel·lars de les que podeu gestionar, penseu a vendre-les a través d'un tècnic de vaixells. Tot i que pot haver-hi un petit cost per registrar el vostre vaixell, la venda de vaixells addicionals pot donar lloc a rendiments substancials i alliberar espai per a empreses més rendibles.

7) Completa missions de facció

Embarcar-se en missions de facció no només avança la història del joc, sinó que també ofereix generoses recompenses de crèdit. Aquestes missions s'alineen amb els objectius de la facció escollida i ofereixen una manera excel·lent de reforçar els vostres crèdits al llarg del camí.

8) Avançar per la progressió de la missió lineal

Completar les missions de la campanya és una manera senzilla d'aconseguir crèdits. La majoria de les missions proporcionen una compensació monetària, i algunes fins i tot ofereixen articles rars com a recompenses. Assegureu-vos de prioritzar aquestes missions per obtenir tant crèdits com recursos valuosos.

9) Vendre les dades de l'enquesta

Mentre exploreu diferents planetes, preneu-vos el temps per explorar la flora, la fauna i les característiques geològiques locals. Cada escaneig s'afegeix a la recollida de dades de l'enquesta, que es pot vendre per crèdits a Vladimir Sall, membre de la facció Constellation.

10) Utilitzeu les ordres de la consola (trucs) amb precaució

Si esteu disposat a doblegar les regles, les ordres de la consola a Starfield poden proporcionar riquesa instantània en forma de crèdits. Tanmateix, l'ús de trucs pot impedir que obtingueu assoliments més endavant en el joc, així que feu-los servir amb prudència.

En conclusió, els crèdits són essencials a Starfield. Mitjançant aquests mètodes, podeu obtenir crèdits ràpidament sense haver de gastar diners reals ni infringir cap regla.

Fonts: Bethesda