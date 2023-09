Prepareu-vos per al llançament de l'iPhone 15!

La festa de l'iPhone 15 és a la volta de la cantonada i esteu cordialment convidats! Torna a ser aquesta època de l'any quan Apple anuncia la seva nova línia d'iPhones, i aquest any és l'iPhone 15. L'esdeveniment, anomenat "Wonderlust", està programat per al dimarts 12 de setembre de 2023 a les 10:00 (PST). La data de reserva està fixada per al divendres 15 de setembre de 2023 a les 05:00 (PDT) i la data de llançament oficial és el divendres 22 de setembre de 2023.

Segons diverses fonts, hi ha rumors que la producció de l'iPhone 15 podria passar de la Xina a l'Índia. Tot i que això no està confirmat, molts estan entusiasmats amb la possibilitat d'un canvi de destinació de viatge per al llançament. Tant si venim de la Xina com de l'Índia, és important tenir els nostres passaports a punt i assegurar-nos que tenim tots els nostres documents de viatge i itineraris en ordre.

Mirant enrere l'èxit del fil de comanda prèvia de l'iPhone 14 EUA, amb més de 25,000 publicacions, 1 milió de visualitzacions i 1,500 vots totals, està clar que l'emoció pels nous iPhones és inigualable. Serem capaços de batre un altre rècord aquest any? Només el temps dirà.

A mesura que s'acosta el llançament, el seguiment de les nostres comandes esdevé essencial. Una vegada que les comandes comencin a passar a l'etapa de "Preparació per a l'enviament", podem esperar veure moviment durant el cap de setmana. Aquí és quan podem començar a fer el seguiment dels nostres paquets mitjançant el número de seguiment proporcionat. UPS és un dels transportistes d'enviament d'Apple i el seu lloc web ens permet fer un seguiment dels enviaments dels nostres iPhone. És important tenir la nostra factura amb el número de sèrie, que es pot trobar al web d'Apple.

Una de les exploracions més esperades durant el procés d'enviament és l'"Escaneig d'importació" a Louisville, Kentucky. Aquesta exploració indica que l'enviament ha aprovat els procediments d'importació al país receptor i garanteix que l'iPhone arribarà l'endemà. És l'última fita abans que finalment posem a les nostres mans els nous iPhones.

Així doncs, prepareu-vos per al llançament de l'iPhone 15! Assegureu-vos que el vostre passaport estigui actualitzat, feu un seguiment de la vostra comanda i prepareu-vos per donar la benvinguda a la nova incorporació a la família Apple.

