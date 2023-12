Nous coneixements sobre "The Brick": revelant els secrets de la formació estel·lar

Resum: un estudi recent dirigit per l'astrònom de la Universitat de Florida Adam Ginsburg ha proporcionat valuoses dades sobre una misteriosa regió fosca coneguda com "El maó" situada al centre de la nostra galàxia, la Via Làctia. Aquest núvol de gas turbulent ha intrigat durant molt de temps els científics a causa de les seves propietats úniques que van dificultar la formació de noves estrelles. Mitjançant l'ús del poderós telescopi espacial James Webb (JWST), els investigadors han descobert una concentració inesperadament alta de monòxid de carboni (CO) congelat a The Brick, desafiant així les nocions existents sobre els processos de formació d'estrelles a la regió.

Durant anys, "The Brick" ha continuat sent un enigma, alimentant debats vibrants entre experts de la comunitat científica. No obstant això, a la llum dels descobriments recents, aquesta regió s'ha convertit en un punt focal de la investigació, instant els científics a reconsiderar les teories existents sobre la formació estel·lar.

Explicant la importància d'aquest avenç, Adam Ginsburg subratlla: "Amb JWST, ara tenim la capacitat d'examinar molècules en forma sòlida, mentre que les nostres observacions anteriors es limitaven als estats gasosos. Aquesta nova perspectiva ens proporciona una comprensió més completa de la distribució i el transport de molècules".

Estudis anteriors es basaven principalment en l'anàlisi del gas CO a través de la llum emesa. Tanmateix, aquest enfocament va resultar limitant, ja que necessitava una llum estel·lar intensa i gas calent per rastrejar la distribució del gel de CO dins de The Brick. Mitjançant una metodologia alternativa, els investigadors van poder ampliar les seves investigacions per incloure més de deu mil estrelles, presentant coneixements inestimables sobre les característiques del gel interestel·lar.

Aquests descobriments recents són fonamentals per esbrinar els orígens de les molècules dins del nostre propi Sistema Solar. Es creu que aquestes molècules estaven tancades una vegada dins de petits grans de pols, formant posteriorment cossos celestes com planetes i cometes. Aquestes troballes només representen la punta de l'iceberg, ja que els investigadors tenen previst continuar les seves exploracions de gels celestes mitjançant observacions addicionals amb JWST.

Adam Ginsburg conclou: "Amb l'ús de l'espectroscòpia, podem mesurar les quantitats relatives de CO, aigua, CO2 i molècules complexes, la qual cosa proporciona una visió de la progressió de la química al llarg del temps dins d'aquests núvols de gas".

Aquest estudi innovador, titulat "Absorció de CO al núvol del centre galàctic G0.253+0.015", publicat a The Astrophysical Journal, serveix com un pas important per descobrir els misteris de la formació estel·lar, obrir el camí per a futurs avenços en la nostra comprensió de l'univers.

Llegeix més a la història web: Nous coneixements sobre "The Brick": revelant els secrets de la formació estel·lar