Nous coneixements sobre el misteriós núvol de maons de la nostra galàxia

Un nou estudi sobre el núvol de pols en forma de caixa conegut com "el Maó" revela detalls sorprenents sobre la seva composició, aprofundint el misteri que envolta aquest objecte perplex. Els científics fa temps que estan desconcertats per la manca de formació d'estrelles dins del dens núvol, donada la seva mida i densitat massives. Tanmateix, observacions recents utilitzant el telescopi espacial James Webb han descobert un nou component en la composició del Brick: el monòxid de carboni congelat.

L'estudi, publicat a The Astrophysical Journal, mostra que el Brick conté molt més gel de monòxid de carboni del que s'esperava anteriorment. Aquesta troballa desafia els models existents de formació estel·lar i podria tenir implicacions dramàtiques per a l'estudi dels núvols foscos al centre de la Via Làctia. La presència de gel de monòxid de carboni suggereix que el maó no només està format per gas, sinó que també conté partícules de pols on es produeix la congelació.

L'autor principal Adam Ginsburg, astrònom de la Universitat de Florida, explica que aquest descobriment acosta els científics a comprendre la distribució de masses dins del Brick. Tanmateix, també planteja noves preguntes sobre els orígens del gel de monòxid de carboni i per què la formació d'estrelles no s'està produint com es va predir. A més, les característiques peculiars com les crestes i els filaments dins del maó continuen sense explicar-se.

El setembre de 2022, Ginsburg i el seu equip van obtenir dades del telescopi Webb, que va requerir una neteja i una reorientació exhaustives per alinear-se amb els mapes del cel existents. Van descobrir que l'excés de gel de monòxid de carboni al Brick va fer que les imatges observades apareguessin amb un color incorrecte.

L'existència de gel de monòxid de carboni al Brick podria tenir implicacions de gran abast més enllà de l'estudi d'aquest núvol específic. La doctora Natalie Butterfield, científica assistent de l'Observatori Nacional de Ràdio Astronomia, suggereix que la comprensió d'aquest fenomen podria revolucionar la investigació sobre el centre galàctic, afectant diverses àrees d'estudi com ara les supernoves i l'estimació de la massa dels núvols.

L'origen del gel de monòxid de carboni segueix sent un trencaclosques. Pot ser degut a la temperatura més freda de les partícules de pols dins del maó o a la congelació de l'aigua, que atrapa el monòxid de carboni. Es necessiten més investigacions per esbrinar aquests misteris i obtenir una comprensió completa d'aquesta enigmàtica regió de la nostra galàxia.

L'estudi del gel dins del Brick no només fa llum sobre la formació d'estrelles a la nostra galàxia, sinó que també té implicacions per entendre el nostre propi sistema solar i la Terra. El descobriment del monòxid de carboni congelat obre noves vies d'investigació i exploració dels secrets de l'univers.

