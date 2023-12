Nous coneixements sobre el misteriós núvol "de maó" al centre de la nostra galàxia

Un estudi recent utilitzant el telescopi espacial James Webb ha proporcionat noves idees sobre la composició de l'enigmàtic núvol conegut com "el maó" al centre de la nostra galàxia. Contràriament a les estimacions anteriors, el núvol no només està format per gas sinó que també conté una quantitat important de monòxid de carboni congelat. Aquesta troballa ha desconcertat els científics i podria canviar la nostra comprensió de la formació estel·lar.

Els investigadors esperaven que el dens núvol de maó, que és visualment impenetrable i en forma de caixa, fos un focus de formació estel·lar nova. No obstant això, les últimes observacions no van revelar cap estrella jove amagada. En canvi, les dades de Webb van mostrar que el Brick està principalment latent.

El descobriment d'una gran quantitat de gel de monòxid de carboni dins del Brick planteja noves preguntes sobre l'origen i la distribució d'aquest compost congelat. El gel es podria estar formant a causa del fred extrem de les partícules de pols dins del núvol, o podria quedar atrapat dins del gel d'aigua. Aquesta troballa té implicacions més àmplies per estudiar els núvols foscos al centre de la Via Làctia i podria canviar la manera com els científics analitzen i mesuren aquestes regions en el futur.

A més, la manca de formació estel·lar dins del Brick segueix sent un misteri. Els científics ja saben que les noves estrelles es formen a partir de núvols de pols i molècules d'hidrogen. Tanmateix, no poden observar directament les molècules d'hidrogen dins del maó perquè són invisibles als telescopis. En canvi, els científics utilitzen monòxid de carboni com a indicador per estimar la quantitat d'hidrogen present. Però el descobriment del gel de monòxid de carboni desafia aquesta hipòtesi i posa en dubte la nostra comprensió d'aquesta regió.

Aquests nous coneixements sobre la composició i les propietats del núvol Brick han obert més preguntes que respostes. Els científics encara estan intentant determinar per què no s'està produint la formació d'estrelles al Brick, així com la naturalesa de les estranyes característiques semblants a les crestas i els filaments observades dins del núvol. Es necessitaran més investigacions i anàlisis per esbrinar els misteris d'aquest núvol enigmàtic al cor de la nostra galàxia.