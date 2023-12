La nova teoria desafia la comprensió de la matèria fosca en astrofísica

Investigadors de la Universitat de Califòrnia, Riverside, han proposat una nova teoria anomenada "matèria fosca d'auto-interacció" (SIDM) que desafia les creences tradicionals sobre la matèria fosca i ofereix possibles explicacions per a dos trencaclosques d'astrofísica. La matèria fosca, que es creu que constitueix el 85% de la matèria de l'univers, no és lluminosa i no es pot observar directament. La teoria predominant, coneguda com a matèria fosca freda (CDM), suposa que les partícules de matèria fosca no interaccionen entre elles. No obstant això, la nova teoria SIDM suggereix que les partícules de matèria fosca s'autointeraccionen mitjançant una força fosca.

L'equip d'investigació dirigit pel professor Hai-Bo Yu va realitzar simulacions d'alta resolució per estudiar la formació de l'estructura còsmica amb fortes interaccions de matèria fosca. Van trobar que el SIDM pot explicar dues observacions extremes en astrofísica. El primer trencaclosques és l'existència d'un halo de matèria fosca d'alta densitat en una galàxia el·líptica massiva, que contradiu les prediccions de la teoria CDM. El segon trencaclosques són les densitats extremadament baixes dels halos de matèria fosca a les galàxies ultradifuses, que són difícils d'explicar amb el CDM. Els halos de matèria fosca són matèria invisible que envolta les galàxies.

Tenint en compte les autointeraccions entre partícules de matèria fosca, SIDM introdueix la transferència de calor dins dels halos de matèria fosca, donant lloc a perfils de densitat diversos a les regions centrals de les galàxies. Aquesta diversitat pot explicar les variacions observades de densitat tant en halos d'alta densitat com de baixa densitat. Segons l'equip d'investigació, aquestes troballes desafien la comprensió tradicional de la matèria fosca i suggereixen que pot ser més complexa i vibrant del que es pensava.

L'estudi també destaca la importància de les observacions astrofísiques i les simulacions per ordinador per investigar la naturalesa de la matèria fosca. Amb els propers avenços en observatoris astronòmics, com ara el telescopi espacial James Webb i l'observatori Rubin, els investigadors esperen reunir més dades per donar suport o refutar la teoria SIDM. Aquesta investigació obre noves vies per investigar els misteris de la matèria fosca i avançar en la nostra comprensió de l'univers.