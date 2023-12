Cerqueu Exomoons: preguntes noves d'estudi Reclamacions anteriors

Un estudi recent realitzat per científics de l'Institut Max Planck per a la Recerca del Sistema Solar i l'Observatori Sonnenberg planteja dubtes sobre l'existència de llunes que orbiten els exoplanetes Kepler-1625b i Kepler-1708b. Afirmacions anteriors van suggerir que aquests dos exoplanetes tenien proves de llunes, cosa que els converteix en una raresa entre els més de 5,300 exoplanetes coneguts. Tanmateix, el nou estudi conclou que les interpretacions de les observacions sense tenir en compte la presència de llunes són més precises.

Per investigar més les possibilitats de les exomoons, els investigadors van desenvolupar un algorisme informàtic anomenat Pandora. Aquest algorisme ajuda a la recerca d'exomoons i pot analitzar observacions astronòmiques basades en l'espai per identificar candidats potencials a la lluna. La hipòtesi predominant és que els sistemes estel·lars llunyans també podrien tenir planetes amb llunes, similars al nostre propi sistema solar. De fet, a part de Mercuri i Venus, tots els altres planetes del nostre sistema solar estan orbitats per una o més llunes.

El repte per detectar exomoons rau en la seva mida i la dificultat de trobar-les. Les exomoons són considerablement més petites que els seus planetes hostes, cosa que fa que siguin més difícils de detectar. Per agilitzar el procés de cerca, els investigadors van posar el seu algorisme a disposició de tots els investigadors com a codi de codi obert. Tanmateix, quan van aplicar l'algorisme a les observacions de Kepler-1625b i Kepler-1708b, no van poder confirmar la presència d'exomoons.

En el cas de Kepler-1708b, els investigadors van trobar que els escenaris sense lluna s'ajusten a les dades d'observació igual que els escenaris amb una lluna. L'estudi conclou que la probabilitat que una lluna orbiti Kepler-1708b és menor del que es creia anteriorment. De la mateixa manera, els investigadors suggereixen que és poc probable que Kepler-1625b tingui un company gegant.

Mentre la recerca d'exomoons continua, aquest estudi qüestiona afirmacions anteriors i posa de manifest els reptes per detectar aquests petits cossos celestes. Es necessitaran més investigacions i mètodes millorats per determinar de manera concloent la presència d'exomoons al voltant dels exoplanetes.

