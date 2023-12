ISRO llançarà un satèl·lit polarímetre de raigs X per a l'exploració espacial avançada

Resum:

L'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) s'està aventurant en un altre viatge innovador amb la propera missió del satèl·lit polarímetre de raigs X (XPoSat). Aquesta missió arriba després de les exitoses missions Chandrayaan 3 i Aditya L1, demostrant el compromís d'ISRO per avançar en la comprensió de l'espai exterior de l'Índia. Al costat d'aquesta missió, ISRO s'està preparant per a una sèrie de missions d'exploració espacial l'any vinent, portant l'exploració espacial del país a noves altures.

El satèl·lit polarímetre de raigs X, previst per al llançament el 28 de desembre de 2023, està dissenyat específicament per estudiar la polarització dels raigs X còsmics. La seva càrrega útil científica principal, el Polarimeter Instrument in X-rays (POLIX), desenvolupat per l'Institut de Recerca Raman, té com a objectiu observar i mesurar el grau i l'angle de polarització de fonts de raigs X astronòmics brillants. La càrrega útil POLIX recopilarà dades d'aproximadament 40 fonts astronòmiques brillants, centrant-se en la comprensió dels paràmetres de polarimetria a l'espai exterior.

A més, la càrrega útil d'espectroscòpia i temporització de raigs X (XSPECT), desenvolupada pel Grup d'astronomia espacial, URSC, mesurarà la informació espectroscòpica i el temps dels raigs X suaus. L'objectiu de XSPECT és analitzar el comportament a llarg termini de les fonts de raigs X i establir correlacions entre les característiques de temporització i els canvis d'estat espectral.

S'espera que el satèl·lit polarímetre de raigs X romangui en funcionament durant almenys cinc anys, permetent observacions contínues de púlsars, binaris de raigs X, nuclis galàctics actius i restes de supernoves no tèrmiques.

ISRO ha dedicat els seus recursos al projecte XPoSat des del setembre de 2017, amb un avenç significatiu aconseguit en el desenvolupament de la càrrega útil POLIX i el disseny global del satèl·lit. Aquesta missió marca una fita important en la investigació espacial i les capacitats d'exploració de l'Índia, ja que s'esforça per superar els límits del coneixement científic i la innovació tecnològica.

Amb els plans d'ISRO per a futures missions d'exploració espacial, el programa espacial de l'Índia està preparat per fer descobriments innovadors i contribuir als avenços científics globals en el camp de l'astronomia i l'astrofísica.