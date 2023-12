Les ambicioses missions lunars de l'Índia aplanen el camí per al programa de retorn de mostres

El programa espacial de l'Índia continua avançant en l'exploració lunar, amb l'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) preparant-se per a la seva futura missió de retorn de mostres. Després d'aterrar amb èxit un petit rover a la superfície lunar a través de la missió Chandrayaan-3, l'Índia es va convertir en la quarta nació a aconseguir aquesta gesta. Ara, l'ISRO ha tornat la secció de la unitat Chandrayaan-3 a l'òrbita de la Terra com a part de la seva preparació per al proper programa de retorn de la mostra.

Mentre que els Estats Units s'han dedicat a operacions lunars durant dècades, l'Índia és relativament nova en aquest camp. No obstant això, l'ISRO està decidit a realitzar més operacions lunars i, finalment, recuperar mostres de la Lluna per analitzar-les. Per aconseguir-ho, una nau espacial capaç de viatjar de tornada a la Terra és essencial. Afortunadament, l'ISRO posseïa una nau espacial alimentada a l'òrbita de la Lluna.

El mòdul de propulsió, que constava d'una petita caixa amb un panell solar i propulsors, estava pensat originalment per a propòsits de relé de comunicació després de desplegar l'aterratge Vikram i el rover Pragyan. Tanmateix, amb el rover i l'aterrador entrant en mode de repòs durant la nit lunar i posteriorment no es va despertar, el mòdul de propulsió es va quedar amb combustible sobrant.

Aprofitant l'oportunitat, l'ISRO va decidir utilitzar el combustible addicional per recopilar dades addicionals. Maniobrant amb cura el mòdul lluny de la Lluna, es va dirigir cap a l'òrbita de la Terra. Es va mantenir una altitud elevada per evitar qualsevol interferència amb objectes geoestacionaris. Actualment, el mòdul d'accionament gira al voltant de la Terra a aproximadament 96,000 milles (154,000 quilòmetres).

La gran quantitat de dades de vol obtingudes de la missió de Chandrayaan-3 ajudarà enormement l'ISRO en la seva recerca de la missió de retorn de la mostra prevista. La missió no només va proporcionar informació valuosa, sinó que també va oferir oportunitats per a proves addicionals. Durant l'aterratge inicial, els propulsors de Vikram van ser disparats per un breu "salt" a la superfície, un pas crucial per tornar un aterratge a l'òrbita.

Amb els coneixements adquirits de Chandrayaan-3, l'ISRO està dirigint la seva atenció a Chandrayaan-4, una missió destinada a recollir una mostra de la Lluna ja el 2028. Les ambicioses missions lunars de l'Índia estan obrint el camí per a una major exploració científica i establint la nació com a actor clau en la recerca i el descobriment espacial.

