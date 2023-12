Noves oportunitats per als laboratoris urbans: remodelació dels centres de les ciutats

Als centres de les ciutats està sorgint una nova tendència que podria remodelar el paisatge de la vida urbana i l'ocupació. Si bé els espais d'oficines han dominat tradicionalment els centres de les ciutats, l'auge de les biociències està desafiant aquesta noció i obrint oportunitats per als espais de laboratori.

En el passat, la investigació i el desenvolupament de la biociència tenien lloc en gran part als suburbis, amb grans empreses farmacèutiques que operaven laboratoris massius en parcs empresarials corporatius. Tanmateix, la dinàmica està canviant a mesura que la indústria de la biociència s'assembla més al sector tecnològic. Les startups finançades per capitalistes de risc i emergents de les universitats impulsen cada cop més el desenvolupament de medicaments.

Aquest canvi ha creat una demanda d'espais de laboratori als centres de la ciutat. Els aspirants a professionals de la biociència, especialment els nous graduats d'universitats prestigioses, se senten cada cop més atrets pels entorns urbans. L'atractiu rau en la proximitat a serveis socials, com ara restaurants, bars i altres negocis on poden connectar i col·laborar amb persones afins.

Els Fulton Labs de Chicago són un bon exemple de com els centres de les ciutats s'estan adaptant a aquesta nova demanda. Portal Innovations, una empresa que opera dins de Fulton Labs, funciona com un híbrid entre un WeWork i una incubadora de capital risc per a empreses de ciències de la vida. Els seus inquilins consisteixen en empreses emergents centrades en el desenvolupament de fàrmacs innovadors. La importància de la vida urbana per als talents de la biociència va ser destacada per John Flavin de Portal, que va destacar el poder del talent individual i la seva preferència pels entorns urbans.

La creixent necessitat d'espai de laboratori a les zones urbanes presenta tant reptes com oportunitats. Convertir els edificis existents per acollir laboratoris pot ser difícil a causa de requisits específics, com ara sostres més alts i un major subministrament d'energia. Tanmateix, ciutats com Boston i Londres ja estan acceptant aquest canvi. Boston va aprovar recentment la conversió d'un bloc d'oficines en espai de laboratori, mentre que Manhattan i Canary Wharf a Londres assisteixen a la construcció de noves instal·lacions de laboratori.

Tot i que les possibles recompenses per acollir laboratoris de biociència són importants, el futur dels centres de les ciutats encara depèn de la capacitat d'equilibrar els espais d'oficines amb entorns de recerca especialitzats. L'adaptació a aquesta nova tendència requereix enfocaments innovadors en urbanisme i promoció immobiliària. La transformació dels centres de les ciutats en centres vibrants tant per al treball com per a la recerca ofereix perspectives de futur interessants.

