La sonda solar Parker continua desvelant els misteris del sol

La sonda solar Parker ha completat recentment la seva 17a aproximació propera al Sol, a 7.26 milions de quilòmetres de la fotosfera solar. Durant la seva 13a aproximació, es va convertir en la primera nau espacial que va travessar una ejecció de massa coronal (CME), un esdeveniment poderós que llança grans masses de plasma a través de l'espai. La missió de la sonda, que està previst que continuï fins al 2025, té com a objectiu desentranyar els misteris del Sol i proporcionar informació crucial sobre els fenòmens solars.

La Parker Solar Probe, sovint coneguda com el "petit motor que segueix en marxa i en marxa", va fer la seva propera aproximació el 27 de setembre, recorrent només 7.26 milions de quilòmetres per sobre de la capa superficial del sol, coneguda com a fotosfera. Aquest impressionant assoliment segueix la seva fita anterior de volar a través d'una ejecció de massa coronal durant la seva 13a aproximació el 5 de setembre de 2022.

L'èxit de la missió s'atribueix a la resistència de la nau espacial i a la seva capacitat de suportar condicions extremes. Tot i experimentar temperatures de fins a 1400 graus centígrads, els instruments principals de la sonda estan protegits per blindatge, cosa que els permet funcionar en un entorn a temperatura ambient gairebé normal.

L'objectiu principal de la Parker Solar Probe és estudiar la corona solar, la part més alta de l'atmosfera solar. Els científics pretenen entendre què escalfa la corona i rastrejar el flux d'energia dins d'ella. A més, pretenen investigar l'acceleració del vent solar quan surt del Sol, així com l'estructura del Sol i els seus camps magnètics.

Les ejeccions de massa coronal són d'especial interès per als físics solars. Aquests esdeveniments poderosos poden tenir impactes significatius a la Terra, des de la interrupció dels sistemes de comunicació fins a l'interrupció de l'alimentació. En estudiar aquestes tempestes solars, els científics esperen obtenir una millor comprensió de les forces que les impulsen i desenvolupar capacitats de previsió.

La fita recent aconseguida per la Parker Solar Probe, passant per un CME al seu punt més proper al Sol, va proporcionar dades valuoses sobre la velocitat i la densitat de l'ona de xoc. Tot i que aquest CME en particular no representava una amenaça per a la Terra, destaca la importància d'estudiar aquests esdeveniments i les seves possibles conseqüències.

El projecte Parker Solar Probe està gestionat i gestionat pel Johns Hopkins Applied Physics Laboratory a Laurel, Maryland. La nau espacial, construïda dins de la línia de temps i pressupost de la NASA, continua obrint el camí per a nous descobriments sobre la nostra estrella més propera, el Sol.

