Pròxim eclipsi solar a Colorado: tot el que necessiteu saber

A mesura que s'acosta la data del proper eclipsi solar, els hotels, inclòs el d'Herrera, estan experimentant un augment de les reserves. Aquest espectacle, que tindrà lloc el 14 d'octubre, serà el primer eclipsi visible des dels Estats Units des de l'eclipsi total del 2017. Es preveu que el camí de l'anul·laritat travessi la regió cap a les 10 hores d'aquell dissabte i atragui una gran afluència d'espectadors entusiastes.

Aleshores, què és exactament un eclipsi solar anular? Es produeix quan la Lluna passa entre la Terra i el Sol mentre es troba al seu punt més allunyat de la Terra. L'última vegada que els Estats Units van presenciar aquest fenomen va ser l'any 2012. A causa de la seva distància, la Lluna apareix com un disc fosc més petit que el sol, creant un efecte "anell de foc" fascinant al cel, que dura aproximadament 4 minuts. .

Les comunitats al sud-oest de Durango, com Cortez, Dolores i Dove Creek, tindran el privilegi d'experimentar l'anularitat en tota la seva glòria. Aquests llocs gaudiran d'una vista on la Lluna sembla estar al centre exacte del sol.

Per millorar l'experiència, s'estan organitzant diversos esdeveniments de visualització a la zona, inclòs al Parc Nacional de Mesa Verde. El Servei de Parcs Nacionals (NPS) i la NASA col·laboren per oferir seminaris educatius i zones d'aparcament designades per als visitants. El parc acollirà esdeveniments de visualització al Museu Chapin Mesa, al Far View Parking Lot i al Morefield Campground Amphitheatre. Hi ha càmpings disponibles, però es recomana reservar, ja que és probable que s'esgotin. Els visitants rebran ulleres d'eclipsi fins que s'esgotin les existències, per garantir la visualització segura d'aquest esdeveniment celestial.

Cal destacar que el Monument Four Corners, on es troben les fronteres de Colorado, Arizona, Nou Mèxic i Utah, romandrà tancat de 8 a.m. a 1 p. m. el dia de l'eclipsi. Aquest tancament és una mesura respectuosa per honrar les creences sagrades de la Nació Navajo, que gestiona el lloc. El poble navajo considera els eclipsis com a esdeveniments sagrats i s'abstinen de treballar o abandonar les seves llars durant aquests esdeveniments.

Per a aquells que es troben a altres parts de Colorado, tot i que no experimentaran l'eclipsi complet, encara poden presenciar un eclipsi parcial el matí del 14 d'octubre.

Si us perdeu l'eclipsi d'enguany, no us preocupeu. El proper eclipsi solar total a Colorado està programat per al 2048. Tanmateix, si voleu presenciar un eclipsi total abans, podeu viatjar a l'est per veure'n un el 8 d'abril de 2024. Aquest eclipsi passarà per Mèxic, Texas i diverses ciutats del nord-est dels Estats Units, com Austin, Dallas i Indianàpolis.

Així que marqueu els vostres calendaris i prepareu-vos per presenciar la impressionant bellesa d'un eclipsi solar a Colorado. Recordeu portar les ulleres d'eclipsi per garantir una visualització segura i estar preparat per al trànsit potencial, ja que s'espera que aquest rar esdeveniment atragui grans multituds.

