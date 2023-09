Explorant l'evolució dels tomàquets: de salvatge a meravellós

By

Els biòlegs de la Universitat de Massachusetts Amherst han dut a terme investigacions sobre la història evolutiva dels tomàquets, descobrint els conjunts de trets que van portar al desenvolupament de les seves característiques diferents. Les troballes, publicades a Plants, People, Planet i The American Journal of Botany, aporten llum sobre com evolucionen les fruites a la natura i ofereixen coneixements que poden ajudar en els futurs esforços de millora dels cultius.

L'estudi es va centrar en els parents dels tomàquets moderns, diverses espècies salvatges que es troben a la costa occidental d'Amèrica del Sud. Aquestes espècies salvatges difereixen molt dels tomàquets que coneixem avui dia. Són petits, verds quan estan madurs, i molts tenen un gust i una olor desagradables.

Per entendre la transformació d'aquests tomàquets salvatges a la fruita deliciosa i visualment atractiva que gaudim, els investigadors van estudiar les síndromes evolutives, que són conjunts de trets que es donen junts a les fruites. Els investigadors anteriors no havien cultivat totes les espècies de tomàquets salvatges junts per tal de reunir proves d'aquestes síndromes.

L'equip va recollir llavors de 13 espècies de tomàquets salvatges i múltiples variants dins de cada espècie. Van cultivar aquestes plantes i van examinar els seus fruits per característiques com el color, la forma, el contingut de sucre i àcids i l'anàlisi d'ADN. També es van mesurar i classificar els compostos orgànics volàtils responsables de l'aroma dels tomàquets.

Els resultats van revelar que trets com l'olor, el sabor i el color són síndromes i hi ha una coincidència entre l'aspecte exterior del tomàquet i el seu gust. Aquesta investigació proporciona una comprensió completa de com es diferencien els tomàquets salvatges entre si i de les varietats cultivades.

L'estudi també es va beneficiar dels esforços de recollida de Charles Rick, que va recollir llavors d'espècies de tomàquet salvatge durant els seus viatges a Amèrica del Sud. Els investigadors van cultivar aquestes llavors recollides juntament amb les seves pròpies i van comparar els trets de les diferents espècies.

Aquesta investigació no només il·lumina la història evolutiva dels tomàquets, sinó que també té implicacions per a la cria de varietats de fruites més nutritives i atractives. En comprendre els trets que contribueixen a les qualitats desitjables dels tomàquets, els científics poden treballar per desenvolupar varietats millorades per al consum.