Els investigadors descobreixen un pla potencial per a les neurones en els animals més senzills

Els investigadors han descobert evidències de cèl·lules semblants a neurones als placozous, un dels tipus d'animals més simples. Els placozous han existit als mars durant centenars de milions d'anys i és possible que servissin com a model dels sistemes nerviós que es troben en animals més complexos, inclosos els humans. Aquestes troballes es van publicar a la revista Cell.

Els placozous apareixen com amebes sota un microscopi, però en realitat són animals. Estan més estretament relacionats amb els cnidaris (que inclouen les anemones marines i els corals) i els bilaterians (vertebrats) de l'arbre de la vida. Mentre que altres llinatges animals tenen sistemes nerviós governats per neurones, es creia que els placozous eren diferents i no posseïen neurones.

En lloc de neurones, els placozous utilitzen cèl·lules peptidèrgiques per regular determinades conductes. Aquestes cèl·lules alliberen cadenes curtes d'aminoàcids que activen les cèl·lules circumdants, similar a la funció de les neurones en organismes més complexos. Aquesta semblança va portar els investigadors a investigar més, teoritzant que aquestes cèl·lules podrien representar el sistema nerviós d'un antic avantpassat animal.

L'equip d'investigació va estudiar l'expressió gènica en placozous i va descobrir 14 tipus de cèl·lules peptidèrgiques que són importants per construir neurones en altres animals. Tanmateix, van trobar que les cèl·lules peptidèrgiques dels placozous no tenen activitat elèctrica i la capacitat de rebre missatges, cosa que indica que no són neurones reals.

En mapejar les interaccions potencials entre cèl·lules peptidèrgiques i altres cèl·lules dels placozous, els investigadors van identificar una xarxa de senyalització complexa i parells específics de neuropèptids i receptors. Això dóna suport a la hipòtesi del cervell químic, que suggereix que els primers sistemes nerviosos van evolucionar com a xarxes de cèl·lules connectades mitjançant senyals químics en lloc de senyals elèctrics.

Comparant les cèl·lules peptidèrgiques amb les neurones d'altres animals, els investigadors van descobrir grans similituds en la forma en què s'utilitzen els gens, cosa que indica que els primers sistemes nerviosos eren similars als que es veien als placozous abans d'evolucionar cap a cèl·lules complexes que envien senyals elèctrics.

Tot i que els placozous poden ser simples en comparació amb els humans, la seva complexitat és superior a la prevista. Més investigacions sobre placozous i altres llinatges animals proporcionaran una millor comprensió de l'evolució dels sistemes nerviós i donaran llum a les funcions de les neurones al nostre cervell.

Fonts:

– Article original: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– Font de la imatge: Sebastián R. Najle/Centro de Regulación Genòmica