La missió XPoSat de l'Índia: desbloquejar els misteris de l'univers

El viatge d'exploració espacial de l'Índia continua assolint fites innovadores. Després de l'èxit del llançament de les missions Chandrayaan-3 i Aditya L-1, l'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) es prepara ara per a la seva propera missió, el satèl·lit polarímetre de raigs X (XPoSat). Aquesta missió té la promesa de desbloquejar els misteris de l'univers.

XPoSat és la primera missió de polarimetria de l'Índia i només la segona del món d'aquest tipus, amb l'Explorador de polarimetria de raigs X d'imatges de la NASA (IXPE) sent el predecessor llançat el 2021. En el seu nucli, la polarimetria és una tècnica científica utilitzada per estudiar el moviment de les ones de llum. , proporcionant informació sobre la seva direcció i patrons de vibració durant el seu viatge per l'espai.

El llançament de XPoSat tindrà lloc durant els propers mesos, muntant sobre un vehicle de llançament de satèl·lit polar (PSLV). Un cop en òrbita, s'espera que funcioni durant un mínim de cinc anys. La missió té com a objectiu abordar els reptes d'entendre el mecanisme d'emissió de diverses fonts astronòmiques com els forats negres, les estrelles de neutrons, els nuclis galàctics actius i les nebuloses del vent púlsar.

Els investigadors han trobat que aquests processos són complexos i difícils de fer, i els observatoris espacials existents lluiten per proporcionar dades precises sobre aquestes emissions. Per abordar aquests reptes, ISRO ha desenvolupat dispositius i tecnologies avançades, com XPoSat, per donar llum a aquests enigmes còsmics.

XPoSat porta dues càrregues útils científiques crucials: POLIX (instrument polarímetre en raigs X) i XSPECT (espectroscòpia i temporització de raigs X). POLIX està dissenyat per mesurar els paràmetres de polarització dels raigs X que emanen d'aproximadament 40 fonts astronòmiques brillants, mentre que XSPECT complementa la missió proporcionant informació essencial sobre com els objectes celestes absorbeixen i emeten llum.

S'espera que la missió XPoSat, amb la seva tecnologia d'avantguarda i càrregues útils avançades, contribueixi significativament a la nostra comprensió del cosmos. Marca una altra fita en el viatge d'exploració espacial de l'Índia i posa l'accent en la confiança creixent del país en les missions espacials.

