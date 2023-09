Aprofitar la visió per ordinador per obtenir informació sobre les bateries d'ions de liti

Els investigadors han utilitzat la visió per ordinador, una forma d'aprenentatge automàtic, per obtenir una comprensió més profunda del funcionament de les bateries d'ió de liti recarregables. En examinar meticulosament les pel·lícules de raigs X d'elèctrodes de la bateria a nivell nanoescala, els científics han descobert detalls físics i químics ocults anteriorment. Aquest avenç té el potencial de millorar l'eficiència de les bateries d'ions de liti, amb aplicacions més àmplies per entendre sistemes complexos com la divisió cel·lular en embrions.

L'estudi, dirigit per investigadors del Laboratori Nacional de l'Accelerador SLAC del Departament d'Energia, la Universitat de Stanford, el MIT i el Toyota Research Institute, es va centrar en les partícules de fosfat de ferro de liti (LFP). Les partícules LFP, recobertes amb una fina capa de carboni per millorar la conductivitat elèctrica, es troben habitualment als elèctrodes positius de les bateries d'ions de liti.

Per observar els processos interns de les bateries, l'equip d'investigació va crear cèl·lules de bateries transparents amb dos elèctrodes envoltats d'una solució d'electròlit que conté ions de liti en moviment lliure. Mitjançant aquesta configuració, podrien seguir el moviment dels ions de liti durant els cicles de càrrega i descàrrega. Aquest procés, conegut com a intercalació, implica que els ions entren i surten de les partícules LFP.

LFP és molt important en la indústria de les bateries a causa del seu baix cost, registre de seguretat i utilització d'elements abundants, cosa que el fa especialment rellevant en el mercat del vehicle elèctric.

La col·laboració entre investigadors va començar fa vuit anys quan el professor del MIT Martin Bazant i el William Chueh de Stanford van combinar la seva experiència en modelització matemàtica i microscòpia avançada de raigs X per estudiar partícules de bateries. Més tard van incorporar eines d'aprenentatge automàtic per accelerar les proves de la bateria i identificar mètodes de càrrega òptims. L'estudi actual fa un pas més enllà aprofitant la visió per ordinador per analitzar pel·lícules de raigs X a nanoescala del 2016. Aquesta tècnica permet una comprensió més completa de les reaccions d'inserció de liti a les partícules LFP.

Pixelant les imatges de raigs X, els investigadors poden capturar la concentració d'ions de liti a cada punt de la partícula. Això els permet crear pel·lícules que il·lustren el flux d'ions de liti dins i fora de les partícules durant la càrrega i la descàrrega.

Analitzant les imatges de raigs X, els investigadors van trobar que el moviment dels ions de liti dins del material estava molt alineat amb les simulacions per ordinador desenvolupades anteriorment per Bazant. Van utilitzar 180,000 píxels com a mesures per entrenar un model computacional que descriu amb precisió la termodinàmica de no equilibri i la cinètica de reacció del material de la bateria.

A més, l'estudi va revelar que les variacions en la taxa d'absorció d'ions de liti a través de la superfície de la partícula estan correlacionades amb el gruix del recobriment de carboni. Aquesta troballa suggereix que l'optimització del gruix de la capa de carboni podria millorar l'eficiència de la bateria, un avenç important en el disseny de la bateria.

Els resultats d'aquest estudi ofereixen informació sobre l'optimització dels elèctrodes de fosfat de ferro de liti i demostren el potencial de l'aprenentatge automàtic i les tècniques d'imatge avançades per desvelar els misteris dels materials i sistemes. Aquest avenç no només obre el camí per als avenços en la tecnologia de les bateries, sinó que també és prometedor per estudiar la formació de patrons en altres sistemes químics i biològics.

font:

- Comunicat de notícies del MIT

- Comunicat de notícies de la Universitat de Stanford

– Revista de la natura