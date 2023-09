Un nou estudi troba pesticides nocius al pol·len d'abella a Irlanda

Un estudi recent realitzat pel Trinity College de Dublín i la Dublin City University ha posat llum sobre l'impacte perjudicial dels pesticides en diverses espècies d'abelles a Irlanda. Els investigadors van examinar el pol·len de cultius de 12 llocs diferents del país i van analitzar els nivells de pesticides residuals. També van recollir pol·len d'abelles i borinots en aquests llocs.

L'estudi va revelar que el pol·len de borinot tenia el major nombre de compostos i deteccions de pesticides en comparació amb altres tipus de pol·len. Va ser especialment preocupant la presència d'insecticides neonicotinoides al pol·len dels borinots. Se sap que els neonicotinoides són nocius per a les abelles i altres animals.

El que era encara més preocupant és que molts dels pesticides detectats no s'havien aplicat recentment als camps on es recollia el pol·len. Això suggereix que aquestes substàncies químiques o bé persisteixen en el medi ambient durant molt de temps o que els residus provenen de plantes d'altres zones dins del rang d'alimentació de les abelles.

Elena Zioga, la primera autora de l'estudi i candidata a doctorat a la Trinity's School of Natural Sciences, va expressar la seva preocupació per les troballes. Va destacar que alguns d'aquests pesticides tòxics no s'havien utilitzat als camps mostrejats durant almenys tres anys, cosa que implica que els productes químics persisteixen a les vores del camp o que les abelles recullen pol·len contaminat fora dels camps mostrejats.

Una altra troballa significativa de l'estudi va ser que diferents espècies d'abelles estaven exposades a diferents tipus de pesticides. Es va trobar que el pol·len d'abella estava contaminat principalment amb fungicides, mentre que el pol·len de borinot estava contaminat principalment amb insecticides neonicotinoides.

Zioga va destacar la importància de tenir en compte múltiples espècies d'abelles a l'hora d'avaluar l'exposició als pesticides. Va afirmar que utilitzar les abelles com a única referència per entendre l'exposició als pesticides no proporciona una imatge completa. Tant les abelles melíferes com els borinots tenen un paper crucial en els serveis de pol·linització i en el suport d'ecosistemes sans.

Aquest estudi posa de manifest la preocupant presència de pesticides nocius al pol·len d'abella a Irlanda. Es necessiten més investigacions per entendre les implicacions a llarg termini d'aquests residus de pesticides sobre les poblacions d'abelles i una biodiversitat més àmplia.

