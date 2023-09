L'estructura de fusta més antiga que data de mig milió d'anys descoberta a Zàmbia

By

Els arqueòlegs han fet un descobriment innovador al jaciment prehistòric de les cascades de Kalambo a Zàmbia. Han descobert l'estructura de fusta més antiga que s'ha trobat mai, que data de gairebé mig milió d'anys. L'estructura ben conservada il·lumina les capacitats avançades dels nostres antics avantpassats. La troballa suggereix que estaven tecnològicament més avançats del que es creia anteriorment.

L'estructura de fusta es va descobrir a les cascades de Kalambo, a prop de la frontera amb Tanzània. S'estima que té almenys 476,000 anys d'antiguitat, anterior a l'evolució de l'Homo sapiens. La fusta presenta marques de tall que indiquen que s'utilitzaven eines de pedra per unir dos troncs grans. Es creu que l'estructura va servir com a plataforma, passarel·la o habitatge elevat, dissenyada per mantenir els nostres avantpassats sobre l'aigua.

A més de l'estructura de fusta, també es van trobar al lloc una col·lecció d'eines de fusta que inclouen una falca i un bastó d'excavació. Tot i que ja se sabia que els primers humans utilitzaven la fusta durant aquesta època, normalment era per a propòsits limitats, com ara encendre foc o caçar.

L'autor principal de l'estudi, Larry Barham de la Universitat de Liverpool, va afirmar que el descobriment de l'estructura va ser un "descobriment casual" realitzat durant una excavació el 2019. Els registres anteriors de l'estructura de fusta més antiga es remunten a aproximadament 9,000 anys, la qual cosa va fer que aquesta troballa. significativament més vell.

Conservar la fusta antiga és un repte a causa de la seva tendència a podrir-se i a deixar un mínim rastre per al registre històric. Tanmateix, es creu que l'alt nivell d'aigua a les cascades de Kalambo ha contribuït a la preservació excepcional de l'estructura al llarg dels segles.

Els investigadors van poder determinar amb precisió l'edat de l'estructura de fusta mitjançant un nou mètode de datació anomenat datació per luminescència. En mesurar l'última vegada que els minerals van estar exposats a la llum solar, van descobrir que l'estructura té almenys 476,000 anys.

Aquest descobriment proporciona informació valuosa sobre les capacitats i els avenços tecnològics dels nostres antics avantpassats. També indica que els primers humans posseïen la imaginació i les habilitats necessàries per construir estructures complexes de fusta molt abans de l'aparició de l'Homo sapiens.

Fonts:

– Revista de la natura