Les veus ocultes de Pando: revelant els misteris de l'arbre més gran del món

Pando, també conegut com "l'arbre més gran del món", ha sorprès els científics i els artistes sonors amb la seva presència captivadora. Amb una extensió de 40 hectàrees i que consta de 47,000 tiges que comparteixen el mateix ADN, Pando és un àmol tremolós colossal que ha prosperat tranquil·lament a la Terra durant uns 12,000 anys estimats. Enregistraments recents realitzats per l'artista sonor Jeff Rice han descobert les veus amagades d'aquesta antiga meravella.

En instal·lar un hidròfon dins d'un buit a la base d'una de les branques de Pando, Rice va permetre que el món escoltés les vibracions que corren per les seves arrels. Inicialment un projecte artístic, aquest esforç va passar ràpidament al regne de la ciència, oferint un immens potencial per entendre el sistema hidràulic de Pando sense causar danys.

Els enregistraments van capturar una simfonia fascinant de vibracions que reverberen a través de les branques de l'arbre i penetren a la Terra. Durant les tempestes, aquests sons s'amplifiquen, creant un soroll estrany. Aquest descobriment fa llum sobre la interconnexió del vast sistema d'arrels de Pando, descobrint els misteris d'aquesta enigmàtica meravella natural.

Aquests enregistraments encantadors no només tenen un valor artístic, sinó que també tenen una importància científica immensa. Proporcionen informació sobre la salut del medi ambient de Pando, l'estat de la biodiversitat local i actuen com a base de referència per mesurar els canvis ambientals al llarg del temps.

No obstant això, el futur de Pando segueix sent incert. Actualment l'arbre es troba en un estat de decadència, i les activitats humanes com la neteja de l'hàbitat i l'eradicació d'espècies depredadores que ajuden a controlar les poblacions d'herbívors representen una amenaça per a aquest ésser antic i per a tot l'ecosistema que suporta.

A mesura que els científics i els artistes continuen explorant els secrets de Pando a través del so, esdevé crucial protegir i preservar aquesta extraordinària meravella natural mentre encara prospera. Només a través de la comprensió i la conservació podem garantir que les veus amagades de Pando no siguin silenciades per sempre.

Definicions:

– Pando: l'organisme únic conegut més gran del món, que consisteix en un bosc d'arbres tremolants connectats per un únic sistema d'arrel.

– Hidròfon: micròfon dissenyat per ser utilitzat sota l'aigua o en contacte amb l'aigua per captar vibracions sonores.

– Populus tremuloides: El nom científic de l'àmol tremolós, una espècie de tremul que es troba a Amèrica del Nord.

Fonts:

- Alerta científica: descobrint el món secret de l'arbre més gran del món: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree