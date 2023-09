Científics xinesos fan créixer amb èxit ronyons humanitzats en embrions de porc

Els científics xinesos han aconseguit un avenç significatiu fent créixer amb èxit ronyons que contenen cèl·lules humanes en embrions de porc, cosa que podria ajudar a abordar l'escassetat d'òrgans per al trasplantament. La investigació, publicada a la revista Cell Stem Cell, marca el primer intent reeixit de fer créixer òrgans humans en porcs. Els ronyons van ser escollits com a focus de l'estudi a causa de la seva primera etapa de desenvolupament i el seu ús freqüent en trasplantaments humans.

Els intents anteriors de fer créixer òrgans humans en porcs han fracassat, però aquest nou enfocament podria revolucionar la bioenginyeria d'òrgans. L'equip dels Instituts de Biomedicina i Salut de Guangzhou va utilitzar l'edició de gens CRISPR per eliminar dos gens necessaris per a la formació de ronyons en embrions de porc. Després van introduir cèl·lules mare pluripotents humanes, capaços de desenvolupar-se en qualsevol tipus de cèl·lula, als embrions. Aquestes cèl·lules humanes omplien de manera natural el "nínxol" creat en els embrions de porc.

Després de fer créixer els embrions amb les cèl·lules humanes i porcines en provetes, es van transferir a mares substitutes. Es va trobar que cinc embrions tenien ronyons que funcionen normalment, amb entre un 50 i un 60 per cent de cèl·lules humanes. Aquest avenç planteja preocupacions ètiques, ja que també es van detectar algunes cèl·lules humanes al cervell dels porcs.

Tot i que aquesta investigació és una fita important, encara hi ha reptes per superar abans que aquesta tecnologia es pugui utilitzar en el trasplantament humà. La proporció de cèl·lules humanes als ronyons encara no és suficient, i la presència de cèl·lules humanes al cervell del porc genera preocupació. L'objectiu a llarg termini és optimitzar la tecnologia per al trasplantament d'òrgans, però cal més investigació.

Aquest avenç en el creixement de ronyons humanitzats en embrions de porc podria obrir el camí per al desenvolupament d'altres òrgans humans en porcs. Els investigadors esperen ampliar els seus estudis per incloure òrgans com el cor i el pàncrees.

Font: Cell Stem Cell, Agence France-Presse