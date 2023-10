La mecànica del creixement muscular: com l'exercici dóna forma a les fibres musculars

Se sap que l'exercici regular enforteix i tonifica els nostres músculs, però els mecanismes exactes darrere d'aquest procés han estat un tema d'interès per als fisiòlegs. Els enginyers del MIT han desenvolupat ara una catifa d'entrenament única per a cèl·lules que permet als científics estudiar els efectes purament mecànics de l'exercici a nivell microscòpic. La catifa, feta d'hidrogel incrustat amb micropartícules magnètiques, imita les forces que experimenten els músculs durant l'exercici quan s'activa per un imant extern. Les cèl·lules musculars cultivades a la catifa van ser "exercitades" per les vibracions induïdes pel moviment de l'imant.

Els resultats preliminars de l'experiment mostren que l'exercici mecànic regular ajuda a les fibres musculars a créixer en una direcció més alineada, cosa que els permet contraure's de manera sincronitzada. Aquesta troballa suggereix que l'estimulació mecànica pot guiar el creixement muscular després d'una lesió o potencialment alentir els efectes de l'envelliment. Els investigadors planegen utilitzar el dispositiu per modelar làmines de músculs forts i funcionals, que podrien tenir aplicacions en robòtica suau i reparació de teixits.

L'equip del MIT espera que aquesta nova plataforma pugui proporcionar una visió de com les forces mecàniques afecten la funció muscular i ajudar a desenvolupar teràpies per a lesions musculars i trastorns neurodegeneratius. En desacoblar els elements químics i mecànics de l'exercici, van poder centrar-se únicament en les forces mecàniques que impulsen la resposta muscular.

La catifa incrustada amb imant va demostrar ser una manera segura i no destructiva de generar forces mecàniques a les cèl·lules musculars. Les cèl·lules que estaven exposades regularment al moviment mecànic van créixer més temps en comparació amb les cèl·lules que no estaven exercides. Això demostra com l'exercici pot donar forma al creixement i l'alineació de les fibres musculars. Entendre aquests mecanismes podria conduir a avenços en la regeneració de teixits i al desenvolupament de sistemes robòtics adaptables.

Definicions:

– Hidrogel: un material suau semblant a la gelatina utilitzat en aquest estudi com a estora d'entrenament per a les cèl·lules.

– Forces mecàniques: Forces físiques aplicades a les cèl·lules musculars durant l'exercici.

– Regeneració de teixits: procés de restauració de teixits lesionats o danyats del cos.

Fonts:

– “Els enginyers del MIT dissenyen una estora d'entrenament per a cèl·lules” – MIT News

– “Exercici i cèl·lules musculars” – MIT Youtube