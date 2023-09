Traient les escombraries: el satèl·lit Aeolus s'enfonsa a la Terra amb una reentrada controlada

L'Agència Espacial Europea (ESA) ha publicat una nova animació que mostra els moments finals de la nau espacial Aeolus mentre feia la seva reentrada controlada a l'atmosfera terrestre. L'animació, creada amb les últimes vuit imatges preses pel satèl·lit, mostra la nau espacial caient i cremant-se en una mort ardent. Aquestes imatges van ser capturades pel Radar de seguiment i imatge (TIRA), un radar d'observació espacial a Alemanya.

Aeolus havia estat orbitant la Terra durant cinc anys, mesurant els vents del planeta a escala global. Tanmateix, el satèl·lit s'estava quedant sense combustible i estava sent tirat cap avall per la gravetat i l'arrossegament atmosfèric. En un esforç únic per combatre el problema creixent de les deixalles espacials, l'ESA va implementar una reentrada assistida per al satèl·lit.

La reentrada va implicar una sèrie de maniobres que van fer baixar l'òrbita d'Èol d'aproximadament 199 milles a només 75 milles per sobre de la Terra. A les 2:40 pm ET, el satèl·lit es va convertir en una bola de foc que va caure per l'atmosfera terrestre. L'oficina de deixalles espacials de l'ESA va fer un seguiment del seu descens final.

La reentrada controlada d'Aeolus demostra un vol espacial sostenible i operacions responsables. L'equip de la missió va romandre amb el satèl·lit el màxim de temps possible, guiant-ne el retorn i garantint una eliminació responsable. Tal com va afirmar Tommaso Parrinello, gerent de la missió d'Aeolus, "aquestes imatges són el nostre adéu final a la missió que tots trobem a faltar, però el llegat de la qual perdura".

Aquesta reentrada controlada d'una nau espacial és un pas important per mitigar les deixalles espacials i garantir la sostenibilitat a llarg termini de les activitats espacials.

Font: ESA (Agència Espacial Europea)