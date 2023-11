Un avenç en les proves de resistència als antimicrobians: avaluació ràpida i precisa en una hora

By

La resistència als antimicrobians (AMR) és una crisi sanitària mundial, que causa 1.3 milions de morts cada any. Per combatre aquest problema, investigadors de la Universitat de Tecnologia i Disseny de Singapur (SUTD) han desenvolupat un dispositiu microfluídic innovador que pot avaluar de manera ràpida i precisa la susceptibilitat dels microbis als antibiòtics en una hora.

Els mètodes tradicionals d'avaluació de la RAM són lents i triguen més de 20 hores a obtenir resultats. Aquest retard pot provocar un ús inadequat d'antibiòtics, alimentant encara més el desenvolupament de la resistència. La nova plataforma microfluídica aborda aquest problema proporcionant un mètode de prova de susceptibilitat antimicrobiana (AST) ràpid i precís.

El dispositiu funciona mesurant la permeabilitat de la membrana bacteriana després de l'exposició a antibiòtics. Aquest canvi en la permeabilitat es produeix tan aviat com 30 minuts després de l'exposició als antibiòtics, eliminant la necessitat de cultiu bacterian a llarg termini. En eliminar el pas de cultiu, la plataforma redueix significativament el temps de resposta dels resultats en unes 20 hores.

La plataforma microfluídica no només proporciona resultats ràpids, sinó que també ofereix un maneig totalment automatitzat de solucions bacterianes, reduint l'error humà i augmentant la fiabilitat dels resultats AST.

FAQ

Què és la resistència antimicrobiana?

La resistència antimicrobiana (AMR) es refereix a la capacitat dels microorganismes, com ara bacteris i fongs, per desenvolupar resistència als fàrmacs dissenyats per matar-los. Aquesta resistència fa que les infeccions siguin més difícils de tractar i augmenta el risc de propagació de la malaltia.

Per què la RAM és una crisi sanitària mundial?

La RAM provoca aproximadament 1.3 milions de morts a tot el món cada any. A mesura que els microbis es tornen resistents als antibiòtics existents, és cada cop més difícil tractar les infeccions de manera eficaç. Això suposa una amenaça important per a la salut pública, ja que les infeccions comunes poden arribar a ser incurables.

Com funciona el dispositiu microfluídic?

El dispositiu microfluídic mesura la permeabilitat de la membrana bacteriana després de l'exposició a antibiòtics. En detectar canvis en la permeabilitat, es pot determinar si un microbi és susceptible o resistent a antibiòtics específics. El dispositiu proporciona resultats en una hora, eliminant la necessitat de cultiu bacterian a llarg termini.

Quins són els avantatges de la plataforma microfluídica?

La plataforma microfluídica ofereix diversos avantatges. Proporciona resultats ràpids, reduint el temps de resposta en aproximadament 20 hores en comparació amb els mètodes tradicionals basats en la cultura. La plataforma també permet la manipulació totalment automatitzada de solucions bacterianes, reduint l'error humà i augmentant la fiabilitat dels resultats.

Quines són les implicacions d'aquest avenç?

El desenvolupament d'aquesta plataforma microfluídica és un pas important en la lluita contra la resistència als antimicrobians. Amb un mètode ràpid i precís per provar l'eficàcia dels antibiòtics contra microbis específics, els professionals sanitaris poden prendre decisions de tractament millor informades, reduint el mal ús i l'ús excessiu d'antibiòtics i mitigant l'amenaça de la RAM.

