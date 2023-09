Una erupció solar massiva desencadena una tempesta magnètica a la Terra

By

Una recent erupció massiva del Sol ha tingut un impacte significatiu a la Terra, donant lloc a una tempesta geomagnètica. Aquest esdeveniment va provocar que la velocitat del vent solar al voltant del nostre planeta arribés a una velocitat superior als 1,980,000 quilòmetres per hora, acompanyada d'un augment de tres vegades la densitat del plasma.

La causa d'aquesta tempesta geomagnètica va ser una ejecció de massa coronal (CME), que va arribar aproximadament 12 hores abans del previst després de l'erupció del Sol. Un CME és un esclat de plasma i magnetisme que s'origina de la capa exterior del Sol, coneguda com a corona. Aquestes erupcions poden expulsar milers de milions de tones de material mentre porten un camp magnètic que supera la influència magnètica regular del Sol sobre els planetes.

Inicialment, l'alliberament de CME no va provocar immediatament una tempesta magnètica important a la Terra. Tanmateix, a mesura que el nostre planeta va continuar travessant els efectes magnètics persistents del CME, va sorgir una tempesta magnètica de classe G1 suau. Aquesta tempesta podria afectar potencialment el camp magnètic de la Terra i alterar les condicions meteorològiques espacials.

És crucial tenir en compte que els CME, especialment quan són excepcionalment potents, tenen el potencial d'interrompre la infraestructura tecnològica de la Terra. Sistemes com ara xarxes energètiques, centres de dades, xarxes de telecomunicacions, transport, satèl·lits i xarxes informàtiques es poden veure afectats per aquesta interrupció. El recent CME ja ha induït oscil·lacions en el camp magnètic exterior de la Terra, cosa que significa la seva influència disruptiva en el medi ambient del nostre planeta.

Malgrat els possibles riscos i pertorbacions associats amb aquestes erupcions solars, també poden crear aurores fascinants a les regions polars de la Terra. Aquestes belles mostres de llum són el resultat dels ions carregats elèctricament a l'atmosfera terrestre que xoquen amb àtoms d'oxigen i nitrogen a les regions polars.

Tot i que els científics aprecien la bellesa d'aquests fenòmens naturals, el seu enfocament principal és entendre el dany potencial que les erupcions solars i els CME poden causar als sistemes tecnològics de la Terra. Els investigadors estan estudiant amb diligència aquests esdeveniments per obtenir una millor comprensió dels seus impactes i desenvolupar estratègies per salvaguardar la infraestructura crítica.

Definicions:

– Tempesta geomagnètica: Pertorbació a la magnetosfera terrestre causada per un xoc del vent solar. Pot afectar els sistemes tecnològics i les condicions meteorològiques de l'espai.

– Velocitat del vent solar: la velocitat a la qual viatja el vent solar, un corrent de partícules carregades emeses pel Sol.

– Densitat del plasma: concentració de partícules carregades elèctricament, també conegudes com a plasma, en un espai determinat.

– Ejecció de massa coronal (CME): una potent explosió de plasma i magnetisme que surt de la capa exterior del Sol, la corona.

– Aurora: mostra de llum natural al cel terrestre, que es veu predominantment a les regions polars, causada per les interaccions entre el vent solar i l'atmosfera terrestre.

Fonts:

- No s'esmenten fonts específiques.