Bossa d'eines perdudes de l'Estació Espacial Internacional visible als cels del Regne Unit

Si mireu el cel nocturn al Regne Unit el dimarts a la nit, només podreu veure una visió fascinant: una bossa d'eines perduda que els astronautes de la NASA van deixar caure accidentalment durant els treballs de manteniment de l'Estació Espacial Internacional. Tot i que pot semblar un objecte petit i insignificant, aquesta bossa d'eines brillarà tant que es pot observar amb uns prismàtics o un telescopi.

L'accident de la caixa d'eines es va produir a principis d'aquest mes quan els astronautes Jasmin Moghbeli i Loral O'Hara estaven realitzant tasques de manteniment crucials a l'ISS. La bossa d'eines ha estat orbitant just per davant de l'estació espacial, viatjant a una velocitat d'aproximadament 17,000 mph. Tot i que finalment tornarà a entrar a l'atmosfera terrestre en els propers mesos, actualment és visible des del Regne Unit per la seva lluminositat.

El professor astrofísic Albert Zijlstra de la Universitat de Manchester va compartir alguns consells per als curiosos. Si les condicions meteorològiques són adequades i el cel és clar, s'hauria de poder detectar la bossa d'eines amb binocles. Apareixerà com un punt feble que es mou més ràpid que un avió, fent el seu camí d'oest a est. L'hora ideal de visualització és al voltant de les 6.45:XNUMX i la bossa estarà visible durant uns dos minuts aproximadament.

A més de la bossa d'eines, els espectadors també tindran l'oportunitat de veure l'estació espacial completa uns minuts més tard. S'espera que la bossa d'eines, de color completament blanc, es cremi a l'atmosfera terrestre en quatre o cinc mesos.

Tot i que trobar un objecte com una bossa d'eines pot semblar un repte, els experts d'EarthSky ens asseguren que amb uns prismàtics es pot fer. El descriuen com a sorprenentment brillant, flotant just per sota del llindar de visibilitat a ull nu, al voltant de la magnitud +6.

Per tant, mantingueu els ulls al cel i els prismàtics a punt. És possible que entreveu aquesta bossa d'eines errant des de l'Estació Espacial Internacional mentre navega pel cel nocturn.

Preguntes freqüents

Com puc veure la bossa d'eines perduda del Regne Unit? Per detectar la bossa d'eines perdida, necessitareu uns prismàtics o un telescopi. Busqueu un punt feble que es mogui més ràpid que un avió, d'oest a est, al voltant de les 6.45:XNUMX. Es pot veure la bossa d'eines sense cap ajuda òptica? La bossa d'eines no és visible a simple vista però es pot observar amb binocles a causa de la seva brillantor, que està just per sota del límit de visibilitat. Per què els astronautes van deixar caure accidentalment la bossa d'eines? La bossa d'eines va caure accidentalment durant el treball de manteniment essencial realitzat pels astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli i Loral O'Hara. Què passarà amb la bossa d'eines? Actualment, la bossa d'eines està orbitant la Terra per davant de l'Estació Espacial Internacional i es preveu que es cremi a l'atmosfera terrestre d'aquí a quatre o cinc mesos.