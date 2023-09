Les aurores boreals il·luminen el cel nocturn d'Irlanda

By

L'aurora boreal, una de les exhibicions naturals més fascinants del món, no es limiten només a Islàndia o Alaska. De fet, aquestes llums impressionants es poden veure a diversos llocs d'Irlanda. Tot i que de vegades els núvols poden obstruir la vista, a les nits clares amb una activitat solar adequada, es poden observar l'aurora boreal des de la costa nord, parts de la costa d'Antrim, Co Mayo, Ashbourne a Co Meath i fins i tot la zona de Dublín durant les exhibicions fortes.

Per a aquells que vulguin presenciar aquest fenomen celestial, el proper equinocci del 23 de setembre podria oferir una millor oportunitat de l'habitual. Això es deu a les condicions del camp magnètic de la Terra i a la inclinació del planeta en aquest moment concret. Els canvis en el camp magnètic de la Terra poden afectar la visibilitat de l'aurora boreal, i durant l'equinocci, aquestes condicions s'alineen més favorablement per veure aquest espectacle de llum natural.

Tanmateix, és important tenir en compte que mai hi ha garantia de presenciar l'aurora boreal. Són un esdeveniment natural que depèn de diversos factors, incloent l'activitat solar i les condicions meteorològiques. Els cels ennuvolats poden dificultar la visibilitat, per la qual cosa és recomanable consultar la previsió meteorològica i triar un lloc lluny de la contaminació lumínica per tenir les millors possibilitats de veure l'aurora boreal.

Les aurores boreals, conegudes científicament com a aurora boreal, són una exhibició captivadora de llums de colors al cel causades per la interacció entre les partícules solars i el camp magnètic terrestre. Aquestes llums poden aparèixer de color verd i, de vegades, rosa, blau o morat, creant un espectacle fascinant per als que tenen la sort de presenciar-les.

Per tant, si esteu a Irlanda i voleu experimentar la màgia de l'aurora boreal, estigueu atents a les nits clares al voltant de l'equinocci i dirigiu-vos a un lloc amb una contaminació lumínica mínima. Tot i que no hi ha garanties, la possibilitat de presenciar aquest fenomen natural impressionant val la pena l'esforç.

Definicions:

– Aurores boreals: també conegudes com a aurora boreal, les aurores boreals són una visualització de llum natural que es produeix a les regions polars a causa de la interacció entre les partícules solars i el camp magnètic terrestre.

– Equinocci: l'equinocci és una època de l'any en què el sol travessa l'equador celeste, donant lloc a la mateixa durada del dia i de la nit per a la majoria de llocs de la Terra.

Font: Lisa Salmon, PA (no s'ha proporcionat cap URL)