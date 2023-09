Experimenta les impressionants aurores boreals d'Irlanda

L'aurora boreal, un fenomen natural impressionant, es pot presenciar en diversos llocs d'Irlanda. Mentre que Islàndia i Alaska són coneguts per les seves exhibicions de l'aurora boreal, Irlanda ofereix una oportunitat única per presenciar aquest impressionant espectacle de llums. Les llums solen aparèixer com a tons verds vius, i de vegades rosats, blaus i morats, creant un espectacle fascinant al cel nocturn.

David Moore, editor de la revista Astronomy Ireland, explica que les possibilitats de veure l'aurora boreal augmenten durant l'equinocci, que cau el 23 de setembre d'enguany. El camp magnètic de la Terra i la inclinació del planeta tenen un paper en la creació de condicions favorables perquè apareguin les llums. Tanmateix, és important tenir en compte que no hi ha cap garantia de presenciar aquest fenomen natural.

Els millors llocs per veure les llums a Irlanda són la costa nord rural i parts de la costa d'Antrim. Aquestes zones ofereixen vistes clares de l'oceà Atlàntic sense la interferència de les llums de la ciutat. Mayo, també situat al llarg de la costa atlàntica, és un altre lloc recomanat. Tanmateix, si el cel és clar, les llums es poden veure des de qualsevol punt del país.

La formació de l'aurora boreal comença amb erupcions solars al sol, que alliberen una quantitat massiva de radiació a l'espai. Aquestes partícules interactuen després amb el camp magnètic terrestre i són atretes cap als pols nord i sud. Quan xoquen amb àtoms i molècules de l'atmosfera, es creen els colors vibrants de les llums.

Per maximitzar les possibilitats de veure l'aurora boreal, és crucial estar lluny de les llums artificials. Els habitants de la ciutat només poden presenciar les grans exhibicions, però els que viuen al camp, lluny de les llums brillants, poden gaudir d'unes vistes magnífiques. Malgrat la imprevisibilitat de les llums, els astrònoms poden predir la seva aparició mitjançant el seguiment de l'activitat solar.

Astronomy Ireland ofereix un servei d'alerta d'aurora, que ofereix actualitzacions diàries sobre les condicions del cel, inclosa la probabilitat de veure l'aurora boreal. Tot i que els llums poden aparèixer a qualsevol hora de la nit, és fonamental tenir un cel clar per a una visibilitat òptima.

Tot i que el temps d'Irlanda pot ser un repte amb els seus núvols i pluges freqüents, encara hi ha oportunitats per presenciar l'aurora boreal. Com que l'activitat del sol assoleix el pic el 2025, els propers anys són especialment favorables per viure aquesta meravella natural. Així doncs, prepareu-vos per a una nit màgica sota el cel il·luminat irlandès.

Fonts:

– Revista Astronomy Ireland.