Els investigadors creen espècies sintètiques sense bioquímica i observen els principis evolutius

Investigadors de Harvard han descobert una manera de crear sistemes vius sintètics que no es basen en la bioquímica, obrint la possibilitat de formes de vida en altres planetes que es podrien haver desenvolupat a partir d'un tipus diferent de química. L'equip, liderat per Juan Pérez-Mercader, ha estat estudiant sistemes no bioquímics capaços de mostrar les propietats essencials de tots els sistemes vius naturals. El seu darrer estudi, publicat a Cell Reports Physical Science, demostra que aquests sistemes sintètics funcionen segons els principis evolutius darwinians.

Els investigadors han desenvolupat prèviament sistemes basats en la química del carboni anomenats protocèl·lules, que imiten el comportament de les cèl·lules bioquímiques. Aquestes protocèl·lules estan formades per vesícules de polímer autoassemblants i no depenen de cap producte químic relacionat amb la biologia. En aquest estudi, l'equip va crear dues espècies de protocèl·lules i va observar la seva competència per sobreviure en un entorn il·luminat.

Una de les espècies sintètiques tenia l'avantatge de la sensibilitat a la llum, mentre que l'altra no. A través de les seves observacions, els investigadors van trobar que l'espècie sensible a la llum era capaç de suportar mentre que les altres espècies no van sobreviure. Això demostra el principi d'exclusió competitiva, on l'espècie amb més avantatge competitiu supera amb altres espècies pels recursos.

Aquestes troballes desafien la idea que la bioquímica és essencial per a la lluita per la vida. Pérez-Mercader suggereix que la química del carboni no bioquímica pot conduir a l'extinció d'espècies de protocel·lules menys "adaptades". Això planteja la qüestió de si hi ha químiques més enllà de la Terra que siguin capaços d'implementar les propietats fonamentals de la vida.

Pérez-Mercader creu que, en les circumstàncies adequades, els materials d'una superfície planetària podrien reaccionar químicament, autoorganitzar-se i mostrar els comportaments observats en aquest experiment. Subratlla la necessitat d'obrir-se a la possibilitat d'altres formes de vida a l'univers que potser no s'assemblen a la vida tal com la coneixem.

Aquest estudi obre noves possibilitats per entendre els orígens de la vida i dóna suport a la idea que la vida pot existir en formes molt diferents de les que estem familiaritzats a la Terra.

