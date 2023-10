La NASA considera retallades en el finançament dels telescopis espacials Hubble i Chandra

By

La NASA s'enfronta a possibles retallades a la seva divisió d'astrofísica, que poden afectar dos programes de telescopis espacials importants, segons un informe recent. El telescopi espacial Hubble i l'Observatori de raigs X Chandra, que han fet contribucions importants a la nostra comprensió de l'univers, podrien veure reduccions en el finançament.

Durant una presentació al comitè d'astronomia i astrofísica de les Acadèmies Nacionals de Ciències, Enginyeria i Medicina dels EUA, Mark Clampin, director de la divisió d'astrofísica de la NASA, va revelar que les limitacions pressupostàries poden requerir reduccions "no especificades" en el finançament d'aquests telescopis. Es tracta d'un esforç per assignar recursos als nous programes de la NASA, ja que l'agència espera que els nivells pressupostaris per a l'any fiscal 2024 es mantinguin iguals que l'any anterior.

La divisió d'astrofísica havia sol·licitat gairebé 1.56 milions de dòlars per al proper any fiscal, però Clampin va reconèixer que és poc probable obtenir el finançament complet. En cas de retallades pressupostàries substancials, la seva prioritat seria reduir el finançament de les missions en operacions ampliades, que inclouen els telescopis Hubble i Chandra.

El Hubble, en col·laboració amb el telescopi espacial James Webb de la NASA, és una eina crucial per a la investigació i l'exploració científica. Chandra, d'altra banda, es va llançar el 1999 i no ha patit missions de servei com Hubble. Actualment s'enfronta a reptes operatius a causa de la seva antiguitat.

Tot i que el Hubble ha funcionat amb eficàcia, Clampin va assenyalar que ha estat en servei durant molt de temps i representa una part important del pressupost d'astrofísica. Chandra, en canvi, està trobant dificultats i requereix esforços creixents per mantenir les seves operacions.

El pressupost de 2024 proposat de la Casa Blanca destina 93.3 milions de dòlars per a Hubble i 68.7 milions de dòlars per a Chandra. Aquestes xifres representen aproximadament el 10% de la sol·licitud de pressupost total per a la divisió d'astrofísica de la NASA el 2024.

És important tenir en compte que les decisions de finançament de la NASA encara estan pendents d'aprovació i es poden fer ajustos abans que es determini el pressupost final.

