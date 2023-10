Els cometes rars que acaben amb la civilització poden proporcionar detalls crucials per a la mitigació, segons l'estudi

Un cometa descobert recentment, C/2022 E3 (ZTF), ha destacat la importància d'estudiar cometes de llarg període que tenen el potencial d'impactar la Terra i causar danys catastròfics. El cometa, conegut pel seu distintiu to verd, va ser detectat per l'Observatori Palomar el març de 2022.

Els investigadors creuen que el ZTF es va originar a la regió de Saturn i Urà abans de ser capturat pel núvol d'Oort, una col·lecció de bilions de cometes situats a la vora més externa del sistema solar. Les interaccions amb les marees galàctiques i les estrelles que passen poden pertorbar les òrbites d'aquests cometes, enviant-los de nou al sistema solar interior, cosa que suposa una amenaça potencial per a la Terra.

La preocupació rau en el fet que aquests cometes s'apropen a la Terra des d'elevades inclinacions orbitals, cosa que fa que siguin difícils de detectar fins que estiguin relativament a prop. Tot i que els astrònoms disposen ara de les eines per caracteritzar completament aquests cometes, els observatoris actuals tenen temps limitat per detectar-los i seguir-los abans d'un possible impacte.

Per abordar aquest problema, s'espera que els observatoris futurs, com ara la missió NEO Surveyor i l'Observatori Rubin, millorin la detectabilitat i proporcionin un avís previ suficient per utilitzar procediments de mitigació. La mitigació podria implicar alterar el curs del cometa per evitar una col·lisió amb la Terra.

Els cometes són especialment perillosos perquè posseeixen una energia cinètica significativament més gran que els asteroides quan xoquen amb la Terra. Per tant, la detecció precoç i l'actuació oportuna són crucials per evitar conseqüències catastròfiques.

Estudiar cometes com ZTF i comprendre amb quina freqüència s'apropen a la Terra pot ajudar a desenvolupar estratègies per mitigar el risc que suposen aquests impactes rars que acaben amb la civilització. A mesura que avança la tecnologia, els astrònoms esperen poder detectar, rastrejar i, potencialment, desviar millor aquests intrusos cometaris, protegint així el nostre planeta d'impactes devastadors.

