La missió VERITAS: estudiar Venus amb l'ajuda d'Islàndia

By

La propera missió VERITAS de la NASA té com a objectiu estudiar el planeta Venus des de l'òrbita, descobrint els misteris que s'amaguen sota la seva gruixuda manta de núvols. Però, com es poden preparar els científics per explorar un planeta tan hostil i desconegut com Venus? Una manera és estudiar un lloc de la Terra que comparteixi característiques similars. L'agost de 2023, l'equip científic de VERITAS es va embarcar en una campanya de camp a Islàndia, un país volcànic amb volcans actius i terreny accidentat comparable al que es pot trobar a Venus.

Durant la seva expedició de dues setmanes, l'equip internacional de 19 científics dels Estats Units, Alemanya, Itàlia i Islàndia es va centrar en les característiques volcàniques d'Islàndia, utilitzant-les com a anàlegs terrestres per estudiar el vulcanisme a Venus. Van examinar dipòsits volcànics en llocs com la regió volcànica d'Askja, el camp de lava Holuhraun i la regió de Fagradalsfjall a la península de Reykjanes.

Per complementar les seves observacions terrestres, el Centre Aeroespacial Alemany (DLR) va recollir dades de radar aèries utilitzant un radar d'obertura sintètica a bord d'un avió que volava per sobre. Les dades del radar van recopilar informació sobre les propietats de la superfície, com ara la textura, la rugositat i el contingut d'aigua, que poden ajudar a informar el futur treball científic de la missió VERITAS.

La nau espacial VERITAS, que significa Emissivitat de Venus, Ciència de la ràdio, InSAR, Topografia i Espectroscòpia, utilitzarà els coneixements obtinguts de l'estudi d'Islàndia per perfeccionar els seus algorismes i millorar la seva capacitat per detectar qualsevol canvi a la superfície de Venus des de l'anterior missió de Magallanes. a la dècada de 1990. Això és especialment crucial per identificar l'activitat volcànica al planeta.

Mitjançant l'ús d'Islàndia com a anàleg de Venus, els científics esperen obtenir coneixements i coneixements valuosos que ajudin a l'èxit de la propera missió VERITAS. Les similituds geològiques d'Islàndia amb Venus la converteixen en un camp d'entrenament ideal, que permet als investigadors preparar-se per als reptes que poden trobar quan exploren el nostre planeta veí.

Fonts:

– Font de la imatge: NASA/JPL-Caltech

– Article font: “VERITAS mission scientists in Iceland” a EarthSky.org