On trobar ulleres d'eclipsi solar per al proper eclipsi solar

Un eclipsi solar serà visible a tot el continent americà el dissabte 14 d'octubre. Serà un eclipsi solar parcial per a la majoria, amb només algunes ubicacions experimentant un eclipsi anular, també conegut com a eclipsi "anell de foc". En qualsevol cas, és fonamental protegir els ulls quan es veu l'eclipsi. Les ulleres de sol no són segures per a la visualització directa del sol. Aleshores, on podeu trobar ulleres d'eclipsi solar? Aquí hi ha algunes opcions.

Si voleu comprar equips de visualització solar segurs en línia, encara hi ha temps, però els subministraments s'esgoten, així que actueu ràpidament. A més, hi ha cinc milions de parells d'ulleres de protecció solar que es distribueixen gratuïtament a 10,000 biblioteques dels Estats Units com a part del projecte Solar Eclipse Activities for Libraries.

Per trobar una biblioteca a prop teu que pugui oferir ulleres d'eclipsi solar gratuïtes, pots utilitzar un mapa interactiu proporcionat pel projecte. Tanmateix, és important tenir en compte que és possible que les ulleres no estiguin disponibles el dia de l'eclipsi, així que és millor que us poseu en contacte amb la vostra biblioteca el més aviat possible.

Una altra opció és consultar amb museus científics, planetaris o assistir a esdeveniments comunitaris on es puguin distribuir ulleres gratuïtes. Un projecte finançat per la NASA anomenat Astronomical Society of the Pacific ha creat una xarxa d'ambaixadors d'Eclipse que distribuiran ulleres en aquests esdeveniments, centrant-se en les comunitats desateses.

Si preferiu comprar ulleres d'eclipsi solar, l'American Astronomical Society ha proporcionat una llista de proveïdors verificats. Busqueu ulleres de fabricants com American Paper Optics i Rainbow Symphony i assegureu-vos que compleixen l'estàndard de seguretat internacional ISO 12312-2.

Recordeu, independentment de la vostra ubicació, tothom hauria de portar ulleres d'eclipsi solar per veure l'esdeveniment amb seguretat. Gaudeix de l'eclipsi i recorda protegir els teus ulls.

