Protegiu els vostres ulls durant l'eclipsi anular de l'anell de foc del 2023

Els funcionaris adverteixen als caçadors d'eclipsis que prenguin precaucions i es protegeixin els seus ulls durant el proper eclipsi anular de l'anell de foc del 2023 el 14 d'octubre. L'eclipsi anular es produeix quan la lluna es mou entre la Terra i el sol, però no cobreix completament el sol, creant un efecte anell de foc. Aquest fenomen còsmic es pot veure a diverses zones d'Oregon, com ara la costa de Newport, Fort Rock i La Pine. Tanmateix, no és segur mirar directament el sol durant un eclipsi anular sense filtres solars especials.

Els parcs estatals d'Oregon distribueixen un nombre limitat d'ulleres als parcs estatals per veure l'eclipsi amb seguretat, tot i que no es garanteix un cel clar. Per garantir la seguretat, l'American Astronomical Society ofereix una llista de minoristes certificats que venen ulleres d'eclipsi i visors solars, com ara American Paper Optics, Celestial Optical, Halo Eclipse Spectacles, Flip'n Shades, Alpine Astronomical i Rainbow Symphony. Aquestes ulleres són "milers de vegades més fosques" que les ulleres de sol normals i haurien de complir la certificació ISO 12312-2, reduint la llum solar visible i bloquejant la majoria de la radiació solar UV i IR.

És important tenir en compte que no s'han d'utilitzar filtres casolans ni ulleres de sol per veure l'eclipsi, ja que no proporcionen una protecció adequada. La NASA subratlla que els raigs solars concentrats poden cremar-se a través dels filtres i causar lesions oculars greus si es veu el Sol a través d'una lent de càmera, un telescopi, uns prismàtics o qualsevol altre dispositiu òptic mentre porteu ulleres d'eclipsi o utilitzeu un visor solar de mà.

Tot i que alguns habitants d'Oregon, com els de Portland, potser no es troben en el camí de l'anularitat, encara tenen l'oportunitat de veure l'eclipsi parcial. L'eclipsi començarà a les 8:06 del matí, arribarà al seu màxim a les 9:19 del matí i acabarà a les 10:39 del matí del 14 d'octubre.

Fonts:

- Parcs estatals d'Oregon

– Societat Astronòmica Americana

- NASA