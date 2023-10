L'existència de mons aquàtics en sistemes exoplanetaris

By

Aquest article discuteix la presència de mons aquàtics en sistemes exoplanetaris, centrant-se en les relacions massa-radi i les composicions massives d'aquests planetes. Segons els models de formació de planetes, és probable que els exoplanetes que migren des de més enllà de la línia de neu del disc protoplanetari tinguin nuclis rics en gel d'aigua. Aquests mons aquàtics poden representar aproximadament el 50% de la massa del planeta.

La vall de radi observada dels planetes Kepler, que s'explica bé per la dicotomia atmosfèrica dels planetes rocosos, suggereix l'existència de mons aquàtics basats en mesures precises de la massa i el radi dels planetes en trànsit. Tanmateix, determinar les composicions bàsiques d'aquests planetes és un repte a causa de la similitud de densitat entre els planetes rics en gel d'aigua i els planetes rocosos amb atmosferes primes.

Per investigar la presència de mons aquàtics, els autors combinen diferents models de formació amb models d'escapada atmosfèrica per simular sistemes planetaris coherents amb la vall de radi observada. En comparar aquests planetes simulats amb els planetes observats en termes de massa, radi i període orbital, poden avaluar la probabilitat de mons aquàtics a la mostra actual.

Els models de migració suggereixen que un percentatge significatiu de planetes nus, sense atmosferes primordials H/He, poden ser rics en gel d'aigua al voltant d'estrelles hostes de tipus G i M. Això és coherent amb les distribucions de massa-radi dels planetes observats. Tanmateix, es preveu que la majoria dels mons aquàtics tindran períodes orbitals més llargs (>10 dies). Per tant, identificar aquests mons aquàtics mitjançant mètodes com la velocitat radial i l'espectroscòpia de transmissió seria més eficaç quan s'orienta a planetes amb períodes orbitals més llargs.

En conclusió, aquesta investigació suggereix que és probable que els mons aquàtics estiguin presents en sistemes exoplanetaris i es puguin identificar en funció de les seves relacions massa-radi i períodes orbitals. Estudis addicionals que utilitzen dades d'observació i tècniques espectroscòpiques avançades poden proporcionar més informació sobre l'existència i les característiques d'aquests mons aquàtics.

Font: L'article "The Existence of Water Worlds in Exoplanetary Systems" d'Aritra Chakrabarty i Gijs D. Mulders.